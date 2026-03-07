Alles zu oe24VIP
lilly tagger
© Getty Images

WTA1000-Premiere

Sakkari für Tagger in Indian Wells noch zu abgebrüht

07.03.26, 22:09
Für Lilli Tagger ist der erste Auftritt bei einem WTA1000-Turnier in der zweiten Runde zu Ende gegangen. 

Die ehemalige Top-Drei-Spielerin Maria Sakkari setzte sich in Indian Wells gegen Österreichs Tennis-Hoffnungsträgerin 7:5,6:0 durch. Tagger zeigte vor allem im ersten Satz, dass sie mit der nunmehrigen Weltranglisten-34. mithalten kann. Die 18-Jährige durfte in Kalifornien dank einer Wildcard im Hauptbewerb starten.

Die Osttirolerin vergab am Ende ihre insgesamt sechs Breakchancen. Sakkari legte in diesen Situationen immer zu, agierte nervenstark und druckvoll. Die Griechin nahm ihrer Gegnerin im ersten Satz den Aufschlag zum 7:5 ab. Im zweiten Satz holte sich die 30-Jährige rasch das Break zum 2:0. Tagger hatte unmittelbar danach zwei Möglichkeiten zum Rebreak, wieder ließ Sakkari dies mit starken Bällen nicht zu.

Trotz Gegenwehr musste Tagger noch zwei weitere Aufschlagspiele abgeben, Sakkari gewann acht Spiele in Folge. Die in Indian Wells als Nummer 32 gesetzte Griechin verwertete nach 1:35 Stunden ihren ersten Matchball.

