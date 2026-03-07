Alles zu oe24VIP
Prater Catchen holt absolute WWE-Legende nach Wien
© Getty

Mega-Überraschung

Prater Catchen holt absolute WWE-Legende nach Wien

07.03.26, 20:55
Mega-Überraschung für alle Wrestling-Fans! Prater Catchen holt die absolute WWE-Legende Mick Foley nach Wien. 

Einer der größten Namen in der Wrestling-Szene kommt nach Wien! Hardcore-Legende Mick Foley gastiert in der Hauptstadt.

Prater Catchen hat den Hall-of-Famer und dreifachen WWE-Champion für ein spezielles Event im Oktober gewonnen. In der Luftburg im Wiener Prater wird es am 18.10. ein Q&A-Event mit "Mankind", "Cactus Jack" und/oder "Dude Love" geben. Es soll auch Foto- und Autogramm-Möglichkeiten für Fans geben.

Prater Catchen holt absolute WWE-Legende nach Wien
© Getty

Absolute Legende

Berühmt wurde Foley vor allem durch seine legendären und gefährlichen Stunts: 1998 flog er als erster Wrestler überhaupt gegen den Undertaker vom berüchtigten Hell-in-a-Cell-Käfig, ebenso kultig sind seine Hardcore-Schlachten in der damaligen ECW.

Prater Catchen holt absolute WWE-Legende nach Wien
© Getty

"Ein Muss für jeden Fan!"

Prater-Catchen-Boss Marcus Vetter jubelt über den Coup: "Als Wrestling-Fan kommt man nicht am Namen Mick Foley vorbei! Er ist eine absolute Legende und wir freuen uns unheimlich, dass er zu uns nach Wien kommt. Ein Muss für jeden Fan!"

Luftburg-Besitzer Paul Kolarik freut sich auf den Star-Besuch: "Da ist Marcus Vetter und seinem Team ein echter Coup gelungen. Wir freuen uns, dass wir Mick Foley in unserem Haus begrüßen dürfen und sind schon gespannt auf einen tollen Abend mit der Wrestling-Legende."

Details und Ticket-Informationen gibt es bald - natürlich hier auf oe24!

