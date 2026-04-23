Top für Embacher: Skispringen bekommt Neuerung

Der Skisprung-Weltcup soll für die Saison 2025/26 eine spannende Neuerung bekommen, das bestätigte FIS-Renndirektor Sandro Pertile. Vor allem für Stephan Embacher könnte diese relevant werden.

Der 57-Jährige sprach mit dem Portal "skijumping.pl" über die kommende Saison und kündigte dabei eine geplante Veränderung an: Der Weltcup soll eine eigene Wertung für Athleten und Athletinnen unter 23 Jahren bekommen.

Es wird eine eigene Rangliste geführt, die besten Springer werden am Ende der Saison in Planica auch ausgezeichnet werden. "Wir planen ein spezielles Trikot für den Führenden in der U23-Wertung, es wird wahrscheinlich grün sein", so Pertile.

"Zukünftige Sportstars fördern"

Der Grund ist ganz einfach, der Fokus soll auf den Nachwuchs gerichtet werden, um "zukünftige Sportstars zu fördern". Blickt man auf den vergangenen Weltcup, hätte Embacher die Wertung gewonnen.

Der 20-Jährige landete mit 992 Punkten auf Rang sechs der Gesamtwertung, dürfte sich bei den U23 aber über einen Titel freuen. Bei den Damen wäre es nicht ganz so spannend, weil die 21-jährige Nika Prevc den Gesamtweltcup ohnehin dominierte.

Die Einführung ist aktuell noch nicht final, weitere Details fehlen noch. Anfang Mai bei der FIS-Skisprungkommission werden die weiteren Schritte besprochen.