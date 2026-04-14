"Unsere kleine Farm" startet Anfang Juli am Streamer Netflix.

Seit den 1970er-Jahren ist die US-Serie "Unsere kleine Farm" ein absoluter Hit, der die Kindheit vieler TV-Zusehender begleitete. Jetzt, einige Jahrzehnte später kommt es zu einer Neuauflage des Stoffes rund um Familie Ingalls. Ein erster Teaser-Trailer wurde veröffentlicht, in dem erste Szenen mit den neuen Ingalls präsentiert werden.

Anscheinend startet die Serie mit dem Weg der Familie in den wilden Westen. Auf ihrere Reise in die neue Heimat kommen einige Hindernisse auf.