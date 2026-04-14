Topshop ist zurück: Kultbrand feiert Comeback in Österreich

Topshop ist zurück. Die britische Kultmarke eröffnet ihr Comeback exklusiv bei Kastner & Öhler in der Grazer Innenstadt – und bringt damit Londoner Fashion direkt in die Sackstraße.

Sie war die It-Brand der 2000er und 2010er, in der sich selbst Supermodels wie Kate Moss zeigten – jetzt ist sie offiziell zurück: Topshop feiert ein großes Comeback und eröffnet erstmals in Österreich. Die britische Kultmarke, die einst den Highstreet-Fashion-Zeitgeist prägte, startet ihre neue Europa-Offensive und bringt ihren legendären London-Style zurück in unsere Garderoben.

© Kastner & Öhler

Die Rückkehr einer Fashion-Legende

Nach Jahren der Unsicherheit und einer turbulenten Eigentümergeschichte meldet sich Topshop eindrucksvoll zurück. Die Brand, die lange als Synonym für Londoner Streetstyle galt, wurde nach der Arcadia-Pleite von ASOS übernommen und später in einem Joint Venture mit der dänischen Investmentfirma Heartland neu positioniert.

Jetzt folgt der nächste große Schritt: die Rückkehr in den stationären Handel – und erstmals auch nach Österreich.

London trifft Graz: Der Neustart im stationären Handel

Für den Relaunch setzt Topshop auf einen starken strategischen Partner: das dänische Modeunternehmen BESTSELLER, das die internationale Weiterentwicklung der Brand seit 2025 begleitet und die Expansion im europäischen Markt vorantreibt.

Gemeinsam mit Kastner & Öhler wird Topshop nun wieder stationär in Österreich erlebbar. Ab sofort ist die Marke in der Grazer Innenstadt sowie im K&Ö-Onlineshop erhältlich – und damit zurück im direkten Kontakt mit ihren Kund:innen.

© Kastner & Öhler

Mode für eine neue Generation

Mit dem Comeback richtet sich Topshop klar an eine neue Generation stilbewusster Frauen, die Mode als Ausdruck von Selbstbewusstsein und Kreativität verstehen – und gleichzeitig Wert auf erschwinglichen Stil legen.

Die Kollektionen bleiben dabei dem Markenkern treu und verbinden:

moderne Everyday-Basics

trendgetriebene Statement-Pieces

unkomplizierten London-Style

einen Zugang zu Mode, der Inspiration statt Regeln setzt

Topshop trifft damit einen Nerv der Zeit: Nostalgie meets New Gen Fashion. Die Generation, die mit Topshop groß geworden ist, ist heute erwachsen und bereit für ein stilistisches Revival. Gleichzeitig entdeckt eine jüngere Zielgruppe die Marke neu – als Mischung aus Vintage-Coolness und moderner Trendplattform.

Fashion-Comeback mit Potenzial

Ob Topshop tatsächlich wieder an seinen Kultstatus der 2010er anschließen kann, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Die Marke positioniert sich erneut als relevanter Player im europäischen Fashion-Markt – und Österreich spielt dabei eine sichtbare Rolle.

Gemeinsam mit Kastner & Öhler soll Topshop wieder stärker erlebbar werden – in einem modeaffinen Umfeld mitten im Herzen von Graz.