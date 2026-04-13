23-Millionen-Palast! Baut Kane schon an seinem Bayern-Abschied?

Anzeichen auf Abschied vom FC Bayern München? Während in München alles nach Triple-Kurs aussieht, sorgt Starstürmer Harry Kane abseits des Rasens für mächtig Gesprächsstoff – mit einem Bauprojekt der Extraklasse!

In seiner englischen Heimat lässt sich der Torjäger aktuell ein Luxus-Anwesen hinstellen, das selbst für Premier-League-Verhältnisse neue Maßstäbe setzt. Rund 23 Millionen Euro soll der Mega-Bau laut der britischen „Sun“ kosten, die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. Vier Schlafzimmer, eigener Kinosaal, Fitnessbereich, Bar und eine XXL-Garage – hier entsteht kein Haus, sondern ein echter Palast. Ein Anwohner verglich die Villa sogar mit dem Buckingham Palace.

Chelsea-Trainingszentrum ums Eck

Brisant: Das Anwesen liegt ausgerechnet in unmittelbarer Nähe zum Trainingszentrum des FC Chelsea. Da klingeln bei manchen Fans sofort die Alarmglocken. Plant Kane etwa schon den nächsten Karriereschritt?

Die klare Antwort: Nein! Der Mega-Tempel ist als Rückzugsort für die Zeit nach seiner Karriere gedacht. Schon 2023 hatte sich Kane das Grundstück gesichert, das alte Haus abreißen lassen und den Neubau gestartet – langfristig geplant, nicht kurzfristig motiviert.

Sportlich gibt es ohnehin keinen Grund für Wechselgedanken. Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur nach München liefert Kane Tore am Fließband und ist das Gesicht der Bayern-Offensive. Eine Ausstiegsklausel ließ er zuletzt bewusst verstreichen – stattdessen wird intern sogar über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Sein aktuelles Arbeitspapier geht bis Sommer 2027.

Kane für Real-Kracher geschont

Und auch aktuell zählt nur der Erfolg: In der Bundesliga ist der Titel zum Greifen nah, in der Champions League hat Bayern nach dem Hinspielsieg gegen Real Madrid beste Chancen auf das Halbfinale. Kane? Voll im Fokus – trotz zuletzt angeschlagenem Knöchel, weshalb er bei der 5:0-Rekordgala gegen FC St. Pauli am Wochenende geschont wurde und zunächst auf der Bank saß.