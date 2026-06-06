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Im Wahlkampf

Trainer-Wirbel um Jürgen Klopp bei Real Madrid

LIVERPOOL, ENGLAND - APRIL 11: Pepijn Lijnders, Assistant Manager of Liverpool, and Jurgen Klopp, Manager of Liverpool, watch on during the UEFA Europa League 2023/24 Quarter-Final first leg match between Liverpool FC and Atalanta at Anfield on April 11, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
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Bei Real Madrid fliegen vor der Präsidentschaftswahl die Fetzen. Herausforderer Enrique Riquelme wirbt mit Jürgen Klopp.
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Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl bei Real Madrid am Sonntag überschlagen sich die Versprechen der Kandidaten immer mehr.

Weltbekannte Namen für die Trainerbank

Herausforderer Enrique Riquelme möchte die "Königlichen" nach zwei Meisterschaften des FC Barcelona unter Hansi Flick unbedingt wieder ganz an die Spitze führen. Der 37-Jährige setzt im Kampf um den Chefposten voll auf einen weltbekannten Namen für die Trainerbank.

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BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: Jurgen Klopp, Head of the Red Bull Global Football Organization looks on prior to a Brasileirao 2026 match between Bragantino and Palmeiras at Estadio Municipal Cicero De Souza Marques on April 26, 2026 in Braganca Paulista, Brazil. (Photo by Anderson Lira/Sports Press Photo/Getty Images)
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Riquelmes großer Trainer-Traum

Riquelme erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass der Klub einen Coach brauche, der "Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit" zurückbringe. Direkt im Anschluss legte er sich fest: "Dieser Trainer ist Jürgen Klopp." Sollte der Herausforderer die Wahl gegen den amtierenden Klubchef Florentino Pérez gewinnen, will er zusammen mit dem designierten Sportdirektor Raúl direkte Gespräche mit dem Deutschen aufnehmen. Der frühere Schalke-Star Raúl soll dabei eine zentrale Rolle einnehmen.

Pérez setzt auf Mourinho

Amtsinhaber Pérez schläft im Wahlkampf jedoch nicht und wirbt ebenfalls mit großen Namen um wichtige Stimmen. Laut dem Transfer-Insider Fabrizio Romano setzt Pérez voll auf José Mourinho. Mit dem Portugiesen, der momentan noch bei Benfica unter Vertrag steht, soll sogar schon eine mündliche Einigung erzielt worden sein. Demgegenüber steht das Werben um Klopp auf sehr wackeligen Beinen. Dieser betonte zuletzt mehrfach, kurzfristig überhaupt nicht auf die Trainerbank zurückkehren zu wollen. Seit Jänner 2025 arbeitet der ehemalige Liverpool-Coach als Global Head of Soccer bei Red Bull.

Jose Mourinho, head coach of SL Benfica, during the Primeira Liga match between GD Estoril Praia and SL Benfica at Estadio Antonio Coimbra da Mota in Estoril, Portugal, on May 16, 2026. (Photo by Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images)
© NurPhoto via Getty Images

Berater reagiert völlig genervt

Während das Wahlkampfteam von Riquelme behauptet, bisherige Signale würden auf eine gewisse Offenheit Klopps für Verhandlungen hindeuten, folgt die Demontage der Gerüchte prompt. Klopp-Berater Marc Kosicke reagierte bei "Sky Sport" extrem deutlich auf die Spekulationen: "Es nervt! Jürgen Klopp ist glücklich in seiner Rolle bei Red Bull und hat keine Ambitionen, als Trainer in einem Klub zu arbeiten."

Für die spanischen Präsidentschaftskandidaten bleibt die Verpflichtung des deutschen Star-Trainers damit wohl vorerst nur ein Traum.

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