TV
Radio
E-Paper
Welt

Ratgeber

Stinkwanzen in der Wohnung: So wird man sie wieder los

bedbug
© Getty Images/iStockphoto
Eigentlich kommen Stinkwanzen erst im Herbst. Doch wegen der Paarungszeit im Frühsommer startet das große Krabbeln in heimischen Wohnungen oft schon viel früher.
OE24 auf Google bevorzugen

Normalerweise haben die Tiere im Herbst Hochsaison, wenn sie Schutz vor der Kälte in trockenen Wohnräumen suchen. Die Paarungszeit findet allerdings im Frühsommer statt, weshalb das große Krabbeln bereits ab Ende Mai losgehen kann.

Auch interessant

Ungarn sperrt jetzt Gastarbeiter aus

Mullahs fordern 24 Milliarden Dollar von Trump

WM-Eklat: USA verweigern Iranern die Einreise

Urlaubsland schafft Mautstationen ab

Entscheidung um Lionel Messi gefallen

Macro image of an isolated specimen of brown marmorated stink bug, scientific name Halyomorpha halys, photographed on orange color background.An invasive species from Asia.
© Getty Images

Es handelt sich hierbei um eine eigene Insektenordnung und nicht um Käfer. Am häufigsten zeigt sich die Grüne Stinkwanze, deren Panzer sich je nach Jahreszeit zur Tarnung von Grün zu Braun verfärbt. Daneben gibt es die aus Asien stammende Marmorierte Baumwanze. Bei Gefahr sondern Stinkwanzen ein übel riechendes Sekret ab. Mit Bettwanzen sind sie jedoch nicht zu vergleichen.

Eintrittsstellen im Haus versiegeln

Die Krabbler nutzen kleinste Undichtigkeiten wie Fensterrahmen, Dachbereiche oder Rollladenkästen, um hineinzugelangen. Fachleute raten deshalb, diese Stellen mit Dichtungsmasse oder Abdichtmaterial zu versiegeln, was zusätzlich Heizkosten spart. Einmal im Haus, knabbern die Tiere gerne an Obst, wodurch sich die Früchte unansehnlich verformen und entsorgt werden müssen. Für Menschen sind Stinkwanzen vollkommen harmlos und beißen nicht, zudem vermehren sie sich nicht in Wohnräumen.

Die Insekten richtig vertreiben

Wer die ungebetenen Gäste loswerden möchte, sollte sie niemals zertreten oder zerquetschen. Besser ist es, sie auf ein Stück Papier krabbeln zu lassen, ein Glas darüberzustecken und sie nach draußen zu bringen. An schwer zugänglichen Stellen hilft der Staubsauger, wobei eine alte Socke über der Düse das Stinken im Beutel verhindert. Vorbeugend wirken geschlossene Fenster, Fliegengitter oder etwas Essig auf dem Rahmen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mega-Blackout: Stromausfall legt ganzes Land lahm

Stinkwanzen in der Wohnung: So wird man sie wieder los

Urlaubsland schafft Mautstationen ab

Österreich wieder am Tisch mit den Mächtigsten der Welt

Briten-Premier schockt mit Putin-Prognose

Nach Exzessen: Kroatien führt neue Knallhart-Regeln ein

Mullahs fordern 24 Milliarden Dollar von Trump

Fischer (35) vor den Augen seiner Familie von Hai getötet

Fleischfressender Horror-Parasit ist plötzlich zurück

Ungarn sperrt jetzt Gastarbeiter aus