TV
Radio
E-Paper
Sport

WM-Knall

Entscheidung um Lionel Messi gefallen

© APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT
Lionel Messi wird wohl rechtzeitig für die nächsten Donnerstag beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada fit werden.
OE24 auf Google bevorzugen

er 38-jährige Superstar ist rund zwei Wochen nach seiner Muskelverletzung ins Mannschaftstraining von Titelverteidiger Argentinien eingestiegen und könnte in den abschließenden zwei Testspielen zu Kurzeinsätzen kommen. Argentinien ist am 22. Juni in Arlington zweiter Gegner von Österreich in der Gruppe J.

Auch interessant

Spektakuläre Wende im Poker um Leon Goretzka (31)

Fleischfressender Horror-Parasit ist plötzlich zurück

Ferrari-Schock: Teamchef Vasseur (58) im Spital

FIS-Streit eskaliert: Droht jetzt sogar Kitzbühel-Aus?

Großeinsatz in Graz: Mann (40) schießt auf Einbrecher

Messi hatte sich am 24. Mai in einem Meisterschaftsspiel seines Clubs Inter Miami eine Muskelverletzung zugezogen. Am Freitag absolvierte der 38-Jährige erstmals wieder Teile der Trainingseinheit mit der Mannschaft. "Leo macht gute Fortschritte. Er trainiert nicht mehr separat. Er verbessert sich deutlich und könnte sogar für ein paar Minuten an einem der Vorbereitungsspiele teilnehmen. Es geht ihm viel besser, und das beruhigt uns", erklärte Teamchef Lionel Scaloni.

© APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT

Argentinien testet am Samstag Ortszeit (Sonntag 2.00 Uhr MESZ) in College Station/Texas gegen Honduras, die WM-Generalprobe erfolgt am Dienstag in Alabama gegen Island. Das Auftaktspiel des Weltmeisters steigt am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Peinliche WM-Show von Babler & Co.

WM-Hype in den USA: 3.000 Fans beim ÖFB-Training

WM-Knall: Entscheidung um Manuel Neuer (40) gefallen

Muskelbündelriss! WM-Aus für Bayern-Star

Entscheidung um Lionel Messi gefallen

So viel casht der ÖFB bei der WM

Milan-Alarm! ÖFB zittert um Rangnick

FIFA macht Rückzieher - 6 Tage vor der WM

Lennart Karl: "Es tut unbeschreiblich weh"

TV-Legende macht Pariasek WM-fit