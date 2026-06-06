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Nach Bayern-Aus

Spektakuläre Wende im Poker um Leon Goretzka (31)

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© DeFodi Images via Getty Images
Eigentlich schien die Zukunft von Leon Goretzka bereits geklärt.
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Nach acht Jahren beim FC Bayern München sollte der deutsche Nationalspieler seine Karriere bei der AC Mailand fortsetzen. Doch nun hat der Transfer-Poker eine überraschende Wendung genommen.

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Wie mehrere italienische Medien zuletzt berichteten, standen Goretzka und die Rossoneri kurz vor einer Einigung. Der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister Ende Juni ausläuft, sollte ablösefrei nach Italien wechseln und dort eine neue sportliche Herausforderung annehmen. Sogar eine deutliche Gehaltsreduktion im Vergleich zu seinem Münchner Vertrag galt demnach als akzeptiert.

© Getty Images

Doch aus dem vermeintlichen Wunschwechsel ist plötzlich wieder ein offenes Rennen geworden. Auslöser für die neue Unsicherheit ist die turbulente Entwicklung bei der AC Mailand. Nach dem Verpassen der Champions-League-Qualifikation geriet der Traditionsklub in eine sportliche und organisatorische Krise. Die 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari hatte weitreichende Folgen: Trainer Massimiliano Allegri musste ebenso seinen Platz räumen wie Sportdirektor Igli Tare und CEO Giorgio Furlani.

© Getty Images

Innerhalb weniger Tage verlor der Verein damit seine komplette sportliche Führungsebene. Für laufende Transferplanungen bedeutet das erhebliche Unsicherheit – auch im Fall Goretzka.

Doch kein Wechsel zu Milan?

Denn mit den neuen Verantwortlichen könnten sich Prioritäten und Kaderpläne ändern. Ob der deutsche Nationalspieler weiterhin als Wunschspieler gilt, ist derzeit völlig offen. Die Verhandlungen, die sich bereits auf der Zielgeraden befunden haben sollen, stehen damit plötzlich wieder unter neuen Vorzeichen.

Für Goretzka bedeutet die Entwicklung vor allem eines: Geduld. Der 31-Jährige beobachtet die Situation offenbar genau und hält sich mehrere Optionen offen. Schließlich zählt er trotz seines bevorstehenden Bayern-Abschieds weiterhin zu den begehrtesten ablösefreien Spielern auf dem europäischen Markt.

Neben der AC Mailand werden auch Atlético Madrid sowie mehrere Vereine aus der englischen Premier League mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

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