Frühlingsangebote bei Amazon: Diese Mähroboter mähen jetzt zum Schnäppchenpreis!

Pünktlich zum Frühling startet Amazon mit den Frühlingsangeboten, noch bis zum 16. März purzeln die Preise quer durch alle Kategorien. Besonders spannend für Gartenfans: Mähroboter sind derzeit stark reduziert. Wir zeigen Ihnen, welche Modelle jetzt echte Schnäppchen sind.

Amazon Frühlingsangebote 2026: Jetzt beginnt die Gartensaison

Mit den Amazon Frühlingsangeboten startet traditionell auch die Vorbereitung auf die Gartensaison. Ein Bereich, der aktuell besonders gefragt ist: Mähroboter. Die smarten Gartenhelfer übernehmen das regelmäßige Rasenmähen automatisch, sparen Zeit und sorgen gleichzeitig für ein gleichmäßiges Schnittbild. Wer schon länger über einen Rasenroboter nachgedacht hat, findet bei den Frühlingsangeboten 2026 sehr gute Einstiegspreise.

Die besten Mähroboter-Deals im Überblick

MOVA 600 – Hightech-Mäher mit LiDAR zum Schnäppchenpreis

Der MOVA 600* gehört zu den spannendsten Smart-Garden-Geräten der aktuellen Generation. Statt Begrenzungskabel setzt der Roboter auf 360°-3D-LiDAR-Technologie, die den Garten präzise kartiert und Hindernisse zuverlässig erkennt. Besonders praktisch: Das U-förmige Schnittmuster, das für gleichmäßige Bahnen sorgt und Zeit spart.

Für Gärten bis etwa 600 Quadratmeter eignet sich dieses Modell perfekt – und die App-Steuerung ermöglicht es, Mähzeiten oder Zonen bequem vom Smartphone aus festzulegen. Im Vergleich zu klassischen Einsteigerrobotern wirkt der MOVA deutlich moderner und automatisierter.

Mit 41 Prozent Rabatt gehört dieses Modell aktuell zu den stärksten Deals der Frühlingsangebote. Für unter 600 Euro bekommt man hier überraschend viel Technik.

MOVA 600 Mähroboter – für 598,99 Euro statt 1.007,40 Euro bei Amazon* © MOVA

Navimow i105E – der intelligente Testsieger unter den Gartenrobotern

Der Navimow i105E* gilt bei vielen Technikfans als besonders ausgereifter Rasenroboter. Das Gerät kombiniert RTK-Satellitennavigation mit Vision-Technologie, wodurch es den Garten präzise vermisst – ganz ohne Begrenzungskabel.

Mit einer empfohlenen Fläche von bis zu 500 Quadratmetern richtet sich das Modell vor allem an kleinere bis mittelgroße Grundstücke. Ein Highlight ist der integrierte Igelschutz, der Tiere im Garten erkennt und automatisch ausweicht.

Im Vergleich zum MOVA setzt der Navimow stärker auf GPS-gestützte Navigation statt LiDAR – was vor allem bei offenen Gärten Vorteile haben kann. Der Preis ist ebenfalls attraktiv: Mit 34 Prozent Rabatt ist der Roboter aktuell deutlich günstiger als üblich.

Navimow i105E Mähroboter – für 654,46 Euro statt 997,31 Euro bei Amazon* © Navimow

Gardena smart SILENO – der Klassiker für große Gärten

Wenn es um Mähroboter geht, gehört Gardena seit Jahren zu den etablierten Marken im Smart-Garden-Bereich. Der smart SILENO* richtet sich an Nutzer mit größeren Rasenflächen von bis zu 1.200 Quadratmetern. Besonders clever ist die LONA Intelligence-Technologie, die den Garten digital kartiert und effiziente Mähwege plant. Zudem arbeitet der Roboter extrem leise – ein Vorteil gegenüber vielen günstigeren Modellen.

Im Vergleich zu den neuen LiDAR- oder Kamerarobotern setzt Gardena noch stärker auf bewährte Navigationstechniken. Dafür punktet das Modell mit Zuverlässigkeit und einem ausgereiften App-System. Mit 25 Prozent Rabatt fällt der Preis aktuell deutlich attraktiver aus als im regulären Handel.

Gardena smart SILENO – für 759,55 Euro statt 1.008,40 Euro bei Amazon*

© Gardena

MAMMOTION YUKA mini – KI-Mäher mit Kamera-Technologie

Der MAMMOTION YUKA mini* setzt auf eine besonders moderne Navigation: Gleich drei Kameras analysieren den Garten, erkennen Hindernisse und helfen dem Roboter, seine Mähwege intelligent anzupassen. Damit eignet sich der Mäher besonders für komplexe Gärten mit mehreren Zonen. Auch die automatische Kartierung ist praktisch – der Roboter erstellt eigenständig eine digitale Gartenkarte.

Im Vergleich zum Navimow oder MOVA wirkt der YUKA mini stärker auf KI-gestützte Bildverarbeitung ausgelegt. Ein nettes Extra: Eine Garage ist bereits im Lieferumfang enthalten. Mit 33 Prozent Rabatt gehört das Modell ebenfalls zu den besonders attraktiven Angeboten.

MAMMOTION YUKA mini – für 805,72 Euro statt 1.208,06 Euro bei Amazon*

© Mammotion

Eufy E15 – Präzisionsmäher ohne GPS-Abhängigkeit

Der Eufy E15* verfolgt ein interessantes Konzept: Das Modell arbeitet ohne RTK-Satellitensystem, wodurch es weniger anfällig für Signalprobleme ist. Stattdessen nutzt der Roboter die TrueVision-Technologie, um den Garten zu erkennen und präzise zu navigieren. Besonders stark ist der Präzisions-Randschnitt, der dafür sorgt, dass auch Rasenkanten sauber gemäht werden – ein Punkt, bei dem viele Roboter schwächeln.

Mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern positioniert sich der Eufy E15 zwischen Einsteiger- und Mittelklasse-Modellen. Preislich liegt er etwas höher als einige Konkurrenzmodelle, aber der 33-Prozent-Rabatt macht das Angebot deutlich attraktiver.

Eufy E15 Mähroboter – für 1.007,40 Euro statt 1.211,59 Euro bei Amazon*

© Eufy

DREAME A2 3000 – Premium-Roboter für riesige Rasenflächen

Wer einen wirklich großen Garten besitzt, sollte sich den DREAME A2 3000* genauer ansehen. Dieses High-End-Modell ist für bis zu 3.000 Quadratmeter ausgelegt und kombiniert 3D-LiDAR mit AI-Vision-Technologie. Dadurch erkennt der Roboter nicht nur Hindernisse, sondern erstellt auch extrem präzise Karten des Gartens. Das EdgeMaster-Schneidsystem sorgt außerdem für saubere Rasenkanten.

Im Vergleich zu den anderen Modellen ist der DREAME A2 3000 klar im Premiumsegment angesiedelt – dafür bietet er auch deutlich mehr Leistung und Flächenkapazität. Dank 36 Prozent Rabatt fällt der Preis aber deutlich unter den üblichen Marktwert.

DREAME A2 3000 Mähroboter – für 1.612,43 Euro statt 2.520 Euro bei Amazon*

© Dreame

Worauf Sie beim Kauf eines Mähroboters achten sollten

Ein Mähroboter kann den Gartenalltag deutlich erleichtern – doch nicht jedes Modell passt zu jedem Grundstück.

Wichtige Kriterien sind vor allem:

Flächengröße: Viele Roboter sind nur für bestimmte Quadratmeterzahlen ausgelegt.

Viele Roboter sind nur für bestimmte Quadratmeterzahlen ausgelegt. Navigation: Moderne Geräte nutzen GPS, LiDAR oder Kameras statt Begrenzungskabel.

Moderne Geräte nutzen GPS, LiDAR oder Kameras statt Begrenzungskabel. Hinderniserkennung: Gerade bei Gärten mit Bäumen oder Spielzeug im Rasen wichtig.

Gerade bei Gärten mit Bäumen oder Spielzeug im Rasen wichtig. App-Steuerung: Zeitpläne, Zonen oder Firmware-Updates lassen sich so bequem steuern.

Zeitpläne, Zonen oder Firmware-Updates lassen sich so bequem steuern. Lautstärke: Wer Nachbarn hat, sollte auf besonders leise Modelle achten.

Auch die Form des Gartens spielt eine Rolle: Während einfache Roboter gut mit rechteckigen Flächen klarkommen, profitieren verwinkelte Grundstücke oft von KI- oder Kamera-Navigation.

Jetzt lohnt sich der Einstieg in die Welt der Mähroboter

Die Amazon Frühlingsangebote 2026 liefern einige der spannendsten Mähroboter-Deals des Jahres. Besonders Modelle wie der MOVA 600, der Navimow i105E oder der DREAME A2 zeigen, wie schnell sich moderne Gartentechnik weiterentwickelt. Egal ob kleiner Stadtgarten oder große Rasenfläche: Mit den aktuellen Rabatten lassen sich mehrere hundert Euro sparen. Wer den Sommer lieber im Liegestuhl als hinter dem Rasenmäher verbringen möchte, sollte jetzt einen Blick auf die Angebote werfen.

