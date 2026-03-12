Airfryer im Mega-Deal: Ninja Foodi MAX Dual Zone mit starkem Rabatt

Die Amazon Frühlingsangebote laufen auf Hochtouren - und auch für Küchenfans gibt es aktuell einige spannende Deals. Besonders interessant: Die Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse AF400EUCP ist derzeit deutlich reduziert erhältlich. Wir zeigen, warum sich der Deal lohnt!

Noch bis zum 16. März 2026 laufen die großen Amazon Frühlingsangebote. Neben Technik- und Beauty-Gadgets sind vor allem Küchenhelfer stark vertreten. Einer der auffälligsten Deals ist die Ninja Foodi MAX Dual Zone Air Fryer AF400EUCP aus dem Hause Ninja – aktuell Bestseller Nummer 1 in der Kategorie Heißluftfritteusen.

Ninja Foodi MAX Dual Zone: Zwei Fächer für maximale Flexibilität

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse [AF400EUCP] Amazon Exclusive, ‎2470 Watt , 9,5 L, 2 Heißluft-Frittierfächer, 6 Funktionen, 27 x 41.5 x 32.5 cm, Kupfer/Schwarz © Amazon

Die Ninja Foodi MAX Dual Zone gehört zu den bekanntesten Airfryern der letzten Jahre. Das Besondere: Statt nur eines Garraums besitzt sie zwei separate Heißluft-Frittierfächer.

Damit lassen sich zwei unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereiten – zum Beispiel Pommes und Gemüse oder Fisch und Beilagen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• 9,5 Liter Gesamtvolumen – ideal für Familien

• zwei unabhängige Garzonen

• 6 Kochprogramme, darunter Air Fry, Grillen und Backen

• 2470 Watt Leistung für schnelles Aufheizen

• SYNC- und MATCH-Funktion, damit beide Gerichte gleichzeitig fertig werden

Gerade diese Dual-Zone-Technologie macht das Gerät besonders praktisch im Alltag.

Preis-Check: Bestseller-Airfryer jetzt im Frühlingsangebot

Die Ninja Foodi MAX gehört normalerweise zu den hochpreisigeren Airfryern. Während der Amazon Frühlingsangebote fällt der Preis jedoch deutlich.

Deal:

161,34 Euro statt regulär deutlich mehr – das entspricht rund 33 Prozent Rabatt.

Mit 4,7 von 5 Sternen aus über 29.000 Bewertungen zählt das Modell zudem zu den beliebtesten Heißluftfritteusen auf Amazon. Allein im letzten Monat wurde das Gerät mehr als 700 Mal gekauft.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse [AF400EUCP] Amazon Exclusive, ‎2470 Watt , 9,5 L, 2 Heißluft-Frittierfächer, 6 Funktionen, 27 x 41.5 x 32.5 cm, Kupfer/Schwarz © Amazon

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse [AF400EUCP] Amazon Exclusive, ‎2470 Watt , 9,5 L, 2 Heißluft-Frittierfächer, 6 Funktionen, 27 x 41.5 x 32.5 cm, Kupfer/Schwarz © Amazon

Warum Airfryer so beliebt sind

Heißluftfritteusen gehören aktuell zu den beliebtesten Küchengeräten überhaupt. Der Grund: Sie ermöglichen knusprige Ergebnisse mit deutlich weniger Öl als klassische Fritteusen.

Besonders Modelle mit großem Garraum – wie die Ninja Foodi MAX – eignen sich für:

• Pommes und Snacks

• Gemüsegerichte

• Fleisch oder Fisch

• Aufbacken und Backen

Viele Nutzer ersetzen damit inzwischen sogar Backofen oder Pfanne für schnelle Gerichte.

Ninja Foodi MAX Dual Zone Heißluftfritteuse [AF400EUCP] Amazon Exclusive, ‎2470 Watt , 9,5 L, 2 Heißluft-Frittierfächer, 6 Funktionen, 27 x 41.5 x 32.5 cm, Kupfer/Schwarz © Amazon

Unser Eindruck: Einer der spannendsten Küchen-Deals im Amazon-Sale

Die Amazon Frühlingsangebote liefern aktuell einige starke Deals für Küchenfans – und die Ninja Foodi MAX Dual Zone gehört definitiv zu den Highlights.

Unser Eindruck: Wer schon länger über eine große Heißluftfritteuse nachdenkt, findet während der Frühlingsangebote eine besonders gute Gelegenheit zuzuschlagen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.