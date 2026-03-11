Wimpern, Lippen, Glow: Die beliebtesten Make-up-Sets im Preisvergleich

Wer hochwertige Beauty-Produkte sucht, kann über Preisvergleichsportale wie idealo.at oft gute Angebote entdecken. Besonders Make-up-Sets bekannter Marken stehen aktuell im Fokus, weil sie mehrere Produkte kombinieren und häufig günstiger sind als Einzelkäufe.

Wir zeigen Ihnen drei Beauty-Sets, die derzeit besonders gefragt sind.

Charlotte Tilbury Pillow Talk Glossy Lip Kit Pillow Talk (2 Stk.) Original © idealo.at

Das Pillow Talk Glossy Lip Kit von Charlotte Tilbury gehört zu den bekanntesten Lippen-Sets der Marke. Das zweiteilige Set kombiniert Lipliner und Lipgloss, die farblich perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Der typische „Pillow Talk“-Look steht für natürliche Rosé-Töne und ein glänzendes Finish, das die Lippen voller wirken lassen kann.

Highlights:

• zweiteiliges Set

• glossiges Finish

• leichte bis mittlere Deckkraft

• parabenfreie Formel

Aktuell startet das Set preislich ab etwa € 28,00.

Yves Saint Laurent Clash Mascara Set © idealo.at

Beim Yves Saint Laurent Clash Mascara Set stehen vor allem die Augen im Mittelpunkt. Das Set kombiniert eine volumenstarke Mascara mit einem Lippenprodukt, wodurch sich schnell ein kompletter Beauty-Look erstellen lässt.

Die Mascara ist besonders für ihren intensiven Volumen-Effekt und kräftige Farbe bekannt.

Highlights:

• zwei Produkte im Set

• Mascara für mehr Volumen

• Lippenstift für einen abgestimmten Look

• glänzendes Finish

Der Einstiegspreis liegt derzeit ab rund € 43,49.

bareMinerals Original Get Started Kit Medium Beige © idealo.at

Das bareMinerals Get Started Kit richtet sich an alle, die eine natürlich wirkende Basis für ihr Make-up suchen. Das Set enthält mehrere Produkte für einen gleichmäßigen Teint und eignet sich besonders gut für Einsteiger.

Die mineralischen Formeln sorgen für leichte Deckkraft und ein natürliches Finish.

Highlights:

• komplettes Einsteiger-Set

• mineralische Produkte

• natürlich wirkender Teint

• mehrere Farbvarianten erhältlich

Preislich beginnt das Set aktuell ab etwa € 28,00.

Idealo-Check: So finden Sie das passende Make-up-Set

Wenn Sie nach Beauty-Produkten suchen, kann sich ein kurzer Blick in den Preisvergleich auf idealo.at lohnen. Dort lassen sich Preise verschiedener Händler schnell vergleichen und aktuelle Angebote entdecken. Insgesamt finden sich dort über hundert Make-up-Sets unterschiedlicher Marken, von günstigen Einsteiger-Kits bis zu hochwertigen Luxusmarken.

Worauf Sie beim Kauf achten können:

• Inhalt des Sets: Manche Sets enthalten zwei Produkte (z. B. Mascara und Lippenstift), andere sind komplette Beauty-Kits.

• Finish und Deckkraft: Glossige Lippenprodukte, voluminöse Mascara oder natürliche Teint-Produkte – je nach gewünschtem Look.

• Marke und Inhaltsstoffe: Einige Sets setzen auf mineralische oder parabenfreie Formeln.

• Preisvergleich: Der gleiche Artikel kann bei verschiedenen Shops unterschiedlich viel kosten.

Gerade bei Beauty-Sets bekannter Marken lohnt sich der Vergleich besonders, da Preise je nach Händler deutlich variieren können. Ein Blick auf idealo.at hilft Ihnen dabei, das passende Set zum besten verfügbaren Preis zu finden.

Fazit

Make-up-Sets bieten eine praktische Möglichkeit, mehrere Produkte einer Marke gleichzeitig zu testen. Besonders Kombinationen für Wimpern, Lippen und Teint sind derzeit gefragt.

Ein Blick in den Preisvergleich auf idealo.at kann sich dabei lohnen, denn dort lassen sich die aktuell günstigsten Angebote verschiedener Händler schnell miteinander vergleichen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.