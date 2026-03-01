Schul- und Kindergartenfonds investiert 34,4 Millionen Euro

Diese Woche fand unter dem Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) die erste Sitzung des Kuratoriums des NÖ Schul- und Kindergartenfonds im Jahr 2026 statt.

Aufgabe des Kuratoriums ist die Beschlussfassung über Unterstützungsleistungen an Gemeinden für Investitionen in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. „In dieser Sitzung des NÖ Schul- und Kindergartenfonds wurden Förderungen für 235 Projekte beschlossen. Die Investitionen reichen von Neubauten von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen über Sanierungen, Um- und Zubauten bis hin zu Ankäufen beispielsweise von EDV-Anlagen oder Einrichtungen. Es wurden Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 34,4 Millionen Euro in der Sitzung zur Förderung vorgelegt“, erklärt Teschl-Hofmeister. „Das Land NÖ wird mit mehr als 10 Millionen Euro unterstützen.“

Unter den vorgelegten Projekten mit anerkannten Kosten von über 100.000 Euro befinden sich auch Zu- und Neubauten in Zusammenhang mit der NÖ Kinderbildungs- und -betreuungsoffensive. Diese werden zu einem höheren Satz gefördert. Die Gemeinden Gresten, Großweikersdorf und Sieghartskirchen erhalten aufgrund der getroffenen Beschlüsse den erwähnten höheren Fördersatz für zusätzliche Kinderbetreuungsgruppen. „Wir schaffen hier gemeinsam mit den Gemeinden nicht nur mehr Betreuungsplätze für Kinder in ganz Niederösterreich, das Ausbauprogramm stärkt auch die regionale Wirtschaft in unserem Bundesland“, so Teschl-Hofmeister.

Insgesamt werden bis 2027 in Niederösterreich mehr als 600 neue Kindergartengruppen und 250 Tagesbetreuungseinrichtungsgruppen entstehen. Das Land NÖ und die Gemeinden nehmen gemeinsam bis 2027 750 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand. Neben den baulichen Maßnahmen fließt das Geld selbstverständlich auch in den laufenden Betrieb der Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen sowie die Elementarpädagoginnen und -pädagogen, die den Gemeinden vom Land NÖ zur Verfügung gestellt werden.