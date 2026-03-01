Schönwetter-Ansturm auf Tiergarten Schönbrunn

Schloss, Gärten und Tiergarten in Schönbrunn feiern heuer ein besonderes Jubiläum: 30 Jahre UNESCO Welterbe. Und, bei diesem frühlingshaften Traumwetter, ist natürlich auch der Tiergarten ein "Renner" und "Hingucker".

Im Dezember 1996 wurde das Schloss, die Gärten von Schönbrunn und der Tiergarten Schönbrunn in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Schönbrunn ist heute eines der bedeutendsten nationalen Kulturgüter in Österreich. Zudem erfreut sich Schönbrunn an internationaler Beliebtheit und ist bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt.

Kulturerbe von Weltrang

Besucher können sich selbst davon überzeugen, was alles erhalten und neu gemacht wurde. Unter dem Motto "30 Jahre Welterbe" werden vier Schwerpunkte gesetzt. Unter dem Punkt "Welterbe sichtbar machen" geht man vertiefend darauf ein, was ein UNESCO-Status bedeutet und welche Verantwortung im Umgang mit historischer Substanz Schönbrunn setzt.

Und natürlich ist der Tiergarten eine Institution für Groß und Klein

Dieses Wochenende - bei diesem schönen Wetter - wurde er regelrecht gestürmt. Hier ein paar Impressionen.