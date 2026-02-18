Apple, HP, Samsung: Die Top-Computer im Preisvergleich

Ein guter Laptop gehört heute zu den wichtigsten Geräten im Alltag. Egal ob für Homeoffice, Studium oder private Nutzung – moderne Modelle bieten hohe Leistung, lange Akkulaufzeit und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Besonders 2026 sind viele leistungsstarke Geräte im Preisvergleich auf idealo.at deutlich günstiger erhältlich als noch vor wenigen Monaten.

Durch den direkten Preisvergleich profitieren Sie von attraktiven Angeboten und können hochwertige Laptops oft deutlich günstiger kaufen. Dabei gibt es für jede Nutzung das passende Modell – vom günstigen Allrounder bis zum leistungsstarken Premium-Notebook.

Apple MacBook Air 13" 2025 M4 Silver MW0W3D/A © idealo.at

Das MacBook Air mit M4-Chip bietet eine hervorragende Kombination aus Leistung, Effizienz und Mobilität. Mit seinem leichten Design und der langen Akkulaufzeit können Sie den Laptop flexibel überall nutzen – ob zuhause, im Büro oder unterwegs.

Highlights

• Neuer Apple M4 Chip für schnelle und effiziente Leistung

• 13,6 Zoll Retina Display mit hoher Bildqualität

• 16 GB RAM für flüssiges Multitasking

• 256 GB SSD für schnelle Ladezeiten

• Bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit für mobilen Einsatz

• Besonders leicht mit nur 1,24 kg

Preis

ab €896,35 im Preisvergleich auf idealo.at

HP Omen 16 2024 16-wf1473ng © idealo.at

Das HP Omen 16 überzeugt mit moderner Gaming-Hardware und einem schnellen 165 Hz Display. Dadurch profitieren Sie von flüssiger Darstellung und hoher Performance – ideal für aktuelle Spiele und Multitasking.

Highlights

• Intel Core i7-14700HX Prozessor für hohe Leistung

• NVIDIA GeForce RTX 4060 Grafik mit 8 GB Speicher

• 16,1 Zoll Full HD Display mit 165 Hz für flüssige Darstellung

• 16 GB RAM für schnelles und effizientes Arbeiten

• 512 GB SSD für kurze Ladezeiten

• Ideal für Gaming, Arbeit und kreative Anwendungen

Preis

ab €1.209,07 im Preisvergleich auf idealo.at

Acer Aspire 17 A17-51 A17-51M-52TK © idealo.at

Das Acer Aspire 17 kombiniert starke Leistung mit einem besonders großen Display. Dadurch eignet sich das Notebook ideal für Office-Arbeiten, Internet, Streaming und den täglichen Einsatz zuhause oder im Büro.

Highlights

• Großes 17,3 Zoll Full HD Display für komfortables Arbeiten

• Intel Core i5 Prozessor für schnelle und zuverlässige Leistung

• 16 GB RAM für flüssiges Multitasking

• 512 GB SSD für schnelle Ladezeiten und ausreichend Speicher

• Moderne Intel Iris Xe Grafik für Alltag und Multimedia

• Ideal für Homeoffice, Streaming und produktives Arbeiten

Preis

ab €583,86 im Preisvergleich auf idealo.at

Samsung Galaxy Book 5 Pro 16 NP964XHA-KG1DE © idealo.at

Das Galaxy Book 5 Pro überzeugt mit moderner Performance, hochwertigem Design und intelligenten Funktionen. Das hochauflösende 2,8K Display sorgt für gestochen scharfe Darstellung, während die leichte Bauweise maximale Mobilität ermöglicht.

Highlights

• 16 Zoll 2,8K Display für besonders scharfe Bildqualität

• Intel Core Ultra 5 Prozessor für starke und effiziente Leistung

• 16 GB RAM für flüssiges Multitasking

• 512 GB SSD für schnelle Ladezeiten

• Intel Arc Grafik für moderne Anwendungen

• Besonders leichtes Design mit nur 1,69 kg

Preis

ab €1.157,21 im Preisvergleich auf idealo.at

Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Beim Laptop-Kauf spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Besonders entscheidend sind Prozessor, Arbeitsspeicher, Speicherplatz und Akkulaufzeit.

Wichtige Kriterien im Überblick:

• Mindestens 8 GB RAM für flüssiges Arbeiten

• SSD-Speicher für schnelle Ladezeiten

• Gute Akkulaufzeit für mobilen Einsatz

• Hochauflösendes Display für angenehmes Arbeiten

• Leichtes Gewicht für maximale Flexibilität

So stellen Sie sicher, dass der Laptop optimal zu Ihren Anforderungen passt.

Fazit: Im Preisvergleich hochwertige Laptops deutlich günstiger sichern

2026 ist ein idealer Zeitpunkt, um einen neuen Laptop zu kaufen. Viele leistungsstarke Modelle sind im Preisvergleich auf idealo.at deutlich reduziert erhältlich. Sie profitieren von moderner Technik, hoher Leistung und attraktiven Preisen.

Wenn Sie einen Laptop für Alltag, Arbeit oder Studium suchen, lohnt sich der Preisvergleich besonders – so finden Sie das beste Modell zum besten Preis.

