Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Warum gerade alle auf diese Oral-B Zahnbürste umsteigen
© Getty Images
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

BIs zu -50%!

Warum gerade alle auf diese Oral-B Zahnbürste umsteigen

18.02.26, 11:45
Teilen

Gesunde Zähne beginnen mit der richtigen Zahnbürste. Genau deshalb greifen immer mehr Menschen zu elektrischen Modellen, die deutlich gründlicher reinigen als klassische Handzahnbürsten.  

Besonders die Oral-B iO Series 6 gehört aktuell zu den meistgefragten elektrischen Zahnbürsten auf Amazon – vor allem wegen ihrer modernen Technologie und dem starken Preisnachlass!

Mit aktueller Andruckkontrolle, mehreren Reinigungsmodi und hochwertiger Verarbeitung sorgt dieses Modell für eine effektive und gleichzeitig schonende Zahnpflege. Ideal für alle, die ihre tägliche Routine spürbar verbessern möchten. 

Oral-B iO Series 6 – Premium-Zahnbürste jetzt stark reduziert erhältlich

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

© Amazon

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

© Amazon

Die Oral-B iO Series 6 kombiniert fortschrittliche Magnet-Technologie mit intelligenter Sensorik. Dadurch werden Zähne besonders gründlich gereinigt, während das Zahnfleisch gleichzeitig geschützt wird. Dank verschiedener Putzmodi können Sie die Reinigung individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Lesen Sie auch

Highlights:

• Innovative iO-Technologie für gründliche und sanfte Reinigung
• 5 Putzmodi für individuelle Zahnpflege
• Intelligente Andruckkontrolle zum Schutz des Zahnfleischs
• Inklusive 3 Aufsteckbürsten und praktischem Reise-Etui
• Hochwertiges, modernes Design und einfache Bedienung

Preis:

  • €131,09 auf Amazon (statt €211,75 UVP)

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

© Amazon

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

© Amazon

Warum sich der Umstieg auf eine elektrische Zahnbürste lohnt

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste — Electric Toothbrush, Inkl. 3 Aufsteckbürsten und Reise-Etui — 5 Putzmodi für Zahnpflege, Zahnbürste Elektrisch, Designed by Braun, Grau 

© Amazon

Elektrische Zahnbürsten entfernen Plaque deutlich effektiver und erreichen auch schwer zugängliche Stellen besser als Handzahnbürsten. Gleichzeitig helfen integrierte Timer und Sensoren dabei, die optimale Putzdauer einzuhalten und das Zahnfleisch zu schonen.
Gerade hochwertige Modelle wie die Oral-B iO Series 6 bieten zusätzlichen Komfort und ermöglichen eine besonders gründliche Reinigung im Alltag.

Fazit: Moderne Zahnpflege mit starkem Rabatt

Die Oral-B iO Series 6 gehört zu den fortschrittlichsten elektrischen Zahnbürsten und überzeugt mit moderner Technologie, einfacher Handhabung und überzeugender Reinigungsleistung.
Durch den aktuellen Rabatt ist dieses Premium-Modell deutlich günstiger erhältlich als üblich – ein idealer Zeitpunkt, um Ihre Zahnpflege auf ein neues Level zu bringen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen