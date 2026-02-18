Dieser Braun MultiGrill ist derzeit extrem gefragt!

Ob schnelles Abendessen, saftige Steaks oder knusprige Sandwiches – kompakte Kontaktgrills werden immer beliebter. Besonders der Braun MultiGrill 5 sorgt aktuell für viel Aufmerksamkeit auf Amazon!

Das vielseitige Gerät kombiniert mehrere Grillfunktionen in einem kompakten Design und eignet sich ideal für Küche, Balkon oder schnelle Mahlzeiten im Alltag.

Vielseitiger Grill für Alltag und spontane Mahlzeiten

Der Braun MultiGrill 5 wurde entwickelt, um Ihnen maximale Flexibilität beim Grillen zu bieten. Dank drei verschiedener Grillpositionen können Sie das Gerät als klassischen Kontaktgrill, geöffnet als BBQ-Grill oder in Ofenposition verwenden. Dadurch lassen sich verschiedenste Gerichte einfach und schnell zubereiten.

Mit einer Leistung von 2000 Watt erreicht der Grill hohe Temperaturen von bis zu 230 °C und sorgt für gleichmäßige und zuverlässige Ergebnisse!

Highlights

• 3-in-1-Funktion: Kontaktgrill, BBQ-Grill und Ofenposition

• Hohe Leistung mit bis zu 2000 Watt für schnelles Aufheizen

• Temperatur bis zu 230 °C für optimale Grillergebnisse

• Abnehmbare, spülmaschinenfeste Grillplatten für einfache Reinigung

• Fettauffangbehälter für fettärmeres und saubereres Grillen

Preis

€90,66 auf Amazon

Besonders gefragt für Küche und Alltag

Kontaktgrills wie der Braun MultiGrill sind aktuell besonders beliebt, da sie vielseitig einsetzbar sind und wenig Platz benötigen. Sie eignen sich ideal für Fleisch, Gemüse, Sandwiches oder schnelle Mahlzeiten zwischendurch.

Viele Nutzer schätzen vor allem die einfache Bedienung und die schnelle Reinigung, die den Grill zu einem praktischen Helfer im Alltag machen.

Ideal für vielseitige Gerichte zuhause

Der MultiGrill eignet sich besonders für:

• Fleisch, Steaks und Burger

• Sandwiches und Snacks

• Gemüse und schnelle Mahlzeiten

• Flexibles Grillen in der Küche

Durch die kompakte Bauweise lässt sich das Gerät einfach verstauen und jederzeit nutzen.

Fazit: Vielseitiger Grill, der aktuell stark gefragt ist

Der Braun MultiGrill 5 überzeugt mit starker Leistung, vielseitigen Funktionen und einfacher Handhabung. Durch die Kombination aus Kontaktgrill, BBQ-Grill und Ofenfunktion ist er eine praktische Lösung für viele Anwendungen.

Gerade durch die hohe Nachfrage und vielseitige Nutzungsmöglichkeiten gehört dieses Modell aktuell zu den gefragtesten Kontaktgrills auf Amazon.

