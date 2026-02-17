Top 3 Deals: Kompakte Fernseher sind jetzt stark reduziert auf Amazon!

Kompakte Fernseher gehören zu den beliebtesten Lösungen für Schlafzimmer, Küche oder kleinere Räume. Dank moderner Smart-TV-Funktionen bieten selbst kleine Modelle Streaming-Apps, gute Bildqualität und einfache Bedienung.

Auf Amazon sind aktuell mehrere kompakte Fernseher stark reduziert und bieten ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Xiaomi TV F 32, 32 Zoll (81 cm), HD, Smart TV, Fire OS7 © Amazon

Der Xiaomi TV F 32 gehört zu den beliebtesten kompakten Fernsehern auf Amazon und ist aktuell deutlich reduziert erhältlich. Mit integriertem Fire OS7 haben Sie direkten Zugriff auf Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video oder YouTube. Dank kompakter Größe eignet sich das Modell ideal für Schlafzimmer, Küche oder kleinere Räume. Besonders praktisch ist die integrierte Sprachsteuerung mit Alexa, die eine einfache und komfortable Bedienung ermöglicht.

Highlights

• 32 Zoll (81 cm) HD-Display mit klarer Bildqualität

• Smart-TV mit Fire OS7 und integrierten Streaming-Apps

• Sprachsteuerung mit Alexa für einfache Bedienung

• Dolby Audio™, DTS Virtual:X und DTS-HD für verbesserten Klang

• Triple-Tuner für Kabel, Satellit und Antenne

Preis

€140,17 mit 22 % Einsparungen (-22 %)

Philips 32PHS6000 HD LED Smart TV - 32 Zoll Display mit Pixel Plus © Amazon

Der Philips 32PHS6000 ist ein kompakter Smart-TV mit moderner Ausstattung und klarer HD-Bildqualität. Dank Titan OS Plattform greifen Sie schnell auf Streaming-Apps und Inhalte zu. Die Unterstützung von Alexa und Google Sprachassistent ermöglicht eine besonders einfache Bedienung per Sprache. Mit seiner kompakten Größe eignet sich das Modell ideal für Schlafzimmer, Küche oder kleinere Räume.

Highlights

• 32 Zoll HD-Display mit Pixel Plus Bildverbesserung

• Smart-TV mit Titan OS und Streaming-Apps

• Unterstützung für Alexa und Google Sprachassistent

• Dolby Digital Sound für verbesserten Klang

• Kompaktes Design für flexible Einsatzmöglichkeiten

Preis

€140,17 mit 3 % Einsparungen (-3 %)

MEDION 59,9 cm (24 Zoll) Full HD Fernseher (integrierter DVD-Player © Amazon

Der MEDION 24 Zoll Fernseher ist eine besonders praktische Lösung für kleinere Räume, Camping oder unterwegs. Dank integriertem DVD-Player und 12V-KFZ-Adapter eignet sich das Modell ideal für Wohnmobil, LKW oder Garten. Mit Full HD-Auflösung und Triple-Tuner empfangen Sie Fernsehen flexibel über Kabel, Satellit oder Antenne – ganz ohne zusätzliche Geräte.

Highlights

• 24 Zoll Full HD Display mit klarer Bildqualität

• Integrierter DVD-Player für direktes Abspielen von Filmen

• 12V-KFZ-Adapter ideal für Camping und unterwegs

• Triple-Tuner für Kabel, Satellit und Antenne

• HDMI- und USB-Anschlüsse für vielseitige Nutzung

Preis

€149,95

Fazit: Kompakte Fernseher jetzt besonders attraktiv

Kompakte Smart-TVs bieten moderne Funktionen, starke Ausstattung und flexible Einsatzmöglichkeiten. Besonders Modelle zwischen 24 und 32 Zoll sind ideal für kleinere Räume und bieten dennoch Zugriff auf Streaming-Apps und Smart-TV-Features.

Durch aktuelle Amazon-Deals sind viele dieser Fernseher jetzt deutlich günstiger erhältlich – ein idealer Zeitpunkt für ein Upgrade.

