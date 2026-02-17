Hochprozentiger Heimat-Genuss: Diese 10 Spirituosen sind echte Alpen-Stars

Zirbe, Marille, Williams Birne oder cremiger Bio-Eierlikör – Österreich ist in Sachen Spirituosen ganz vorn mit dabei! Wir zeigen Ihnen zehn Brände und Liköre aus der Alpenrepublik, die Sie kennen (und am besten gleich probieren) sollten.

Österreich ist ein Land der Genießer. Zwischen Berggipfeln, Obstgärten und traditionsreichen Familienbetrieben entstehen seit Generationen edle Brände, Liköre und Schnäpse mit Charakter. Ob fruchtig, nussig, herb oder cremig – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir haben uns durchgekostet und stellen Ihnen zehn Spirituosen vor, die in keiner Hausbar fehlen sollten. Achtung: Hochprozentige Verführung!

Hödl Hof: Zirbe aus dem Fass – Steirische Waldpower im Glas

Zirbe ist Kult – und dieser edle Tropfen* vom Hödl Hof bringt den Duft der Alpen direkt zu Ihnen nach Hause. Steirische Zirbenzapfen treffen auf feinen Obstschnaps und frischen Schlehensaft. Das Ergebnis: würzig-holzige Noten, ein angenehm langer Abgang und 38 % vol geballte Alpenkraft. Im Eichenfass gereift, wirkt er besonders rund und harmonisch. Wir finden: Ein echtes Statement für Kenner – und eine stilvolle Geschenkidee obendrein.

Hödl Hof Zirbe Fass 0,7L – für 26,21 Euro bei Amazon* © Hödl Hof

SNAPS Zirbenlikör – Tiroler Handwerkskunst mit Kult-Faktor

„Who the f**k is Gin?“ – allein der Spruch macht klar: Dieser Zirbenlikör* will auffallen. Handcrafted in Tirol, aus frischen Zirbenzapfen und ganz ohne Zusatzstoffe. Geschmacklich erinnert er an einen Waldspaziergang – leicht herb, holzig, überraschend frisch. Pur ein Erlebnis, als „ZIRB’N’TONIC“ ein echter Party-Hit. Wer genug von Standard-Longdrinks hat, sollte hier zugreifen.

SNAPS Zirbenlikör (500 ml) – für 37,15 Euro bei Amazon* © SNAPS

Hödl Hof Wamperl Stamperl – Gold-prämierter Zirbenlikör

Zirbe trifft Heidelbeere und feine Kräuter – klingt spannend? Ist es auch! Dieser Premium-Likör* wurde sogar mit dem World Spirit Award in Gold ausgezeichnet. Samtige Holznoten, reife Beeren, ein Hauch Bitterschokolade – wir mögen diese elegante Mischung besonders nach einem guten Essen. 25 % vol machen ihn angenehm mild, aber charakterstark.

Hödl Hof Wamperl Stamperl 1,0L – für 29,23 Euro bei Amazon* © Hödl Hof

DOLOMITI Alte Williams-Christ-Birne – Fruchtige Eleganz aus dem Barrique

Goldgelb im Glas, weich im Geschmack: Diese Alte Williams-Christ-Birne* wird im Eichenfass gelagert und überzeugt mit feiner Süße und milder Eleganz. 36 % vol sorgen für Kraft, ohne zu scharf zu wirken. Besonders edel: die 1-Liter-Bügelflasche – perfekt als Geschenk. Und das Gratis-Probierset? Nehmen wir gerne mit!

DOLOMITI Alte Williams-Christ-Birne 1L – für 32,49 Euro bei Amazon* © DOLOMITI ALPENFEINKOST

Prinz Alte Kirsche – Frucht trifft Fass

Sonnenverwöhnte Kirschen, mehrere Monate im Holzfass veredelt – das schmeckt man. Die Alte Kirsche von Prinz* begeistert mit fein-säuerlicher Note und angenehmer Wärme. 41 % vol machen sie kräftig, aber nicht aufdringlich. Unser Tipp: leicht temperiert genießen – dann entfaltet sie ihr volles Aroma.

Prinz Alte Kirsche 0,35L – für 25,20 Euro bei Amazon* © Prinz

Prinz Gamsblut Likör – Wild und beerig

Schlehen, geerntet nach dem ersten Frost, treffen auf edles Wildbeeren-Destillat. Heraus kommt ein dunkelroter Likör* mit feinherber Frische. Gut gekühlt serviert ein echter Geheimtipp für Herbst und Winter. Aber Vorsicht: Macht „sakrisch gamsig“!

Prinz Gamsblut Likör 0,5L – für 27,98 Euro bei Amazon* © Prinz Fein-Brennerei

Hödl Hof Marillenschnaps – Der österreichische Klassiker

Marille ist Österreich pur. Dieser Schnaps* überzeugt mit intensiver Frucht, feinen Mandeltönen und einem langen Abgang. Hergestellt aus sonnenverwöhnten Marillen aus eigenen Obstgärten. Wir sagen: Ein Muss für jede Hausbar.

Hödl Hof Marillenschnaps 1L – für 27,22 Euro bei Amazon*

© Hödl Hof

Bauer „Kuss der Haselnuss“ – Nussiger Genussmoment

Haselnuss-Fans aufgepasst! Dieser Obstbrand* liefert ein intensives, nussiges Aroma mit mildem Abgang. Ideal als Geschenk oder für besondere Anlässe. Seit 1920 steht Bauer für Brennkunst – und das schmeckt man.

Bauer Haselnuss Schnaps (3 x 1L) – für 73,48 Euro bei Amazon* © Bauer

Spitz Obstler – Der Preis-Leistungs-Klassiker

Seit über 150 Jahren steht Spitz für österreichische Tradition. Dieser Obstler* ist weich, mild und fruchtig – ein unkomplizierter Allrounder. Und aktuell sogar reduziert. Wer solide Qualität zum fairen Preis sucht, wird hier fündig.

Spitz Obstler 1L – für 14,84 statt 17,80 Euro bei Amazon* © Spitz

Farthofer Bio-Eierlikör – Cremige Versuchung mit Bourbonvanille

Eierlikör ist alles andere als spießig! Dieser Bio-Eierlikör* wird aus Freilandeiern, Sahne und Bourbonvanille hergestellt. Cremig, mild und wunderbar ausgewogen. Pur, auf Eis oder zum Dessert – wir sind Fans! 17,4 % vol sorgen für eine sanfte Wärme.

Farthofer Bio-Eierlikör 350 ml – für 25,21 Euro bei Amazon* © Farthofer

Alpine Zutaten, ehrliches Handwerk: Das steckt wirklich drin

Österreich setzt auf Regionalität und Handwerk. Typische Zutaten sind Zirbenzapfen aus den Alpen, sonnenverwöhnte Marillen, Williams-Christ-Birnen, Kirschen, Schlehen oder Haselnüsse. Viele Betriebe sind familiengeführt und arbeiten seit Generationen mit traditionellen Brennverfahren. Häufig werden die Brände im Holz- oder Barrique-Fass gelagert – das sorgt für Tiefe, Farbe und weiche Aromen.

Wir lieben besonders diese Mischung aus alpiner Natur, handwerklicher Präzision und Mut zu charakterstarken Geschmäckern. Hier schmeckt man Herkunft – Schluck für Schluck.

Fazit: Hochprozentige Heimatliebe

Ob kräftige Zirbe, fruchtige Marille oder cremiger Eierlikör – Österreich bietet Spirituosen mit Charakter. Wer Abwechslung in die Hausbar bringen oder ein besonderes Geschenk sucht, wird hier garantiert fündig. Unser Tipp: Probieren Sie sich durch – und stoßen Sie auf die Alpenrepublik an!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.