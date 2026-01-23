Pop-Beben: Brooklyn-Eklat hieft Victoria Beckham erstmals auf Platz 1

"Not Such an Innocent Girl!" Victoria Beckham dürfte im irren Familienstreit mit Sohn Brooklyn jetzt den letzten Lacher haben. Ihr Hit aus dem Jahr 2021 sorgt für einen Mega-Hype und stürmt die Charts.

2001 holte Ex Spice Girl Vitoria Beckham mit ihrem allerersten Solo-Hit "Not Such an Innocent Girl"(z.dt. "Kein so unschuldiges Mädchen") Platz 6 der britischen Charts. Jetzt lacht sie mit dem Uralt-Hit in England von der Spitze der iTunes Charts.

© Virgin Music Group

© Virgin Music Group

„Schuld“ ist der große Familien-Aufreger um Sohn Brooklyn und dessen Ehefrau Nicola Peltz sowie eine Internet-Petition. „“Das Faktum, dass Victoria, das einzige Spice Girl ohne einen Solo Nummer eins Hit ist, ist eine nationale Tragödie! Lasst uns sie auf Platz 1 hiefen. Für den Plot Twist des Jahres“

So klingt der "neue" Nummer-eins-Hit von Victoria Beckham:

Zeilen, die in England nach Brooklyns Wut-Posting rund um Victorias vermeintlichen Crash von seinem Hochzeitstanz ("Ich habe mich noch nie so gedemütigt gefühlt!") gehört wurden: Seit Mittwoch hält Victoria Beckham in England die Nummer 1 der iTunes Streaming Charts. Mit einem 25 Jahre alten Song. Ohne Brooklyns "Hilfe" wäre ihr das wohl nie gelungen!