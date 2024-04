1:1 - Rapid stolpert über Pacult-Elf

SK Rapid konnte am Sonntag gegen die Austria aus Klagenfurt erneut nicht voll Punkten! Die Grün-Weißen gingen schon in Minute 5 durch Jansson in Führung. Trotz dominamtem Spiel vor heimischem Publikum gelang Besuschkow (54.) nach der Pause der Ausgleich zum Endstand von 1:1.

Die Partie für die Elf von Trainer Robert Klauß begann perfekt. Isak Jansson sorgte nach schwerem Patzer von Klagenfurt-Torhüter Phillip Menzel für eine frühe Führung (5.). Rapid konnte den Anfangselan aber nicht aufrechthalten und kassierte in der 55. Minute durch Max Besuschkow den Ausgleich. Rapid ersatzgeschwächt Rapid musste auf Leopold Querfeld verzichten, der mit muskulären Problemen kurzfristig ausfiel und durch Maximilian Hofmann ersetzt wurde. Stürmer Marco Grüll, der diese Woche nicht voll trainieren konnte, saß zunächst nur auf der Ersatzbank. Für ihn kam Jansson zum Einsatz und und durfte nach nur fünf Minuten seinen ersten Bundesliga-Treffer bejubeln. Der Schuss des Schweden direkt auf Menzel rutschte dem Klagenfurter Schlussmann ins Tor. Bei der nächsten Chance von Jansson, in der ersten Halbzeit auf der linken Seite ein Aktivposten, war Menzel aber auf dem Posten (7.). Elfer-Alarm! Die Heimischen forderten nach einem Zweikampf im Strafraum, bei dem Guido Burgstaller zu Boden ging, vergeblich Elfmeter (11.). Danach riss aber der Spielfluss bei Rapid, Klagenfurt fand besser ins Spiel. Bei einem aussichtsreichen 2-gegen-1-Konter der Gäste konnte Hofmann gerade noch eingreifen (19.). Nach dem Wechsel belohnte sich das Team von Peter Pacult. Michael Sollbauer, der kurz vor der Pause für den verletzten Innenverteidiger Terence Kongolo aufs Feld gekommen war, klärte eine Karweina-Flanke per Kopf direkt zu Besuschkow, der unhaltbar einschoss (55.). Ein Kopfball von Kosmas Gkezos verfehlte sein Ziel knapp (62.). Burgstaller hatte Siegtreffer am Fuß Mit Grüll ab der 69. Minute kämpfte Rapid im Finish um den Sieg, einen Lupfer von Burgstaller konnte Thorsten Mahrer gerade noch vor der Linie abfangen (71.). Für drei Punkte reichte es aber nicht mehr. Klagenfurt sicherte sich den zweiten Punkt in der Meistergruppe und hat als Fünfter nun einen Zähler Vorsprung auf Hartberg. Rapid verpasste die Rückkehr auf Rang drei der Meistergruppe und liegt nun zwei Zähler hinter dem LASK.