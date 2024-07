2:1 - Rapid erkämpft Sieg gegen Krakau in Unterzahl

Rekordmeister Rapid ist mit einem 2:1-Sieg bei Wisla Krakau in die Europa-League-Saison gestartet. Mit dem Hinspiel-Sieg in der 2. Quali-Runde haben sich die Hütteldorfer, die eine Halbzeit lang in Unterzahl agierten, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel nächste Woche verschafft.