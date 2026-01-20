Der älteste Beckham-Spross hat sich nun deutlich zum Familienstreit geäußert.

Paukenschlag im Beckham-Zwist. Brooklyn hat sich nun via Social Media sehr deutlich zu den Streitigkeiten mit Mutter Victoria und Vater David geäußert.

© Getty Images

Werde nicht kontrolliert

"Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", schreibt Brooklyn Beckham in seiner Insta-Story.

© Instagram/brooklynpeltzbeckham

Vorwurf an Eltern

Er wirft stattdessen seinen Eltern vor, jahrelang die öffentliche Darstellung der Familie gesteuert zu haben. "Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Darstellung unserer Familie in der Presse kontrolliert. Die inszenierten Social-Media-Posts, Familienfeste und unechten Beziehungen waren fester Bestandteil meines Lebens", so Brooklyn Beckham.

Korb für Ehefrau

Besonders mit Mama Victoria rechnet Brooklyn ab - sie habe das Brautkleid seiner Zukünftigen in letzter Minute doch nicht designt haben und den ersten Tanz als Brautpaar für sich beansprucht haben. Brooklyn spricht in diesem Zusammenhang von einem Tanz, den er unpassend gefunden habe.

Wo ist das Video?

Nun fragt sich die ganze Welt: Wo ist der Clip von der Darbietung und wann bekommen wir die geheimen Aufnahmen zu sehen? Quellen behaupten, dass der „unangenehme“ Tanz bei der Hochzeit im Jahr 2022 von einem Videografen gefilmt wurde, nachdem das Paar den Gästen eine strenge Regel zum Verbot von Mobiltelefonen auferlegt hatte.

Alleinige Kontrolle

Das bedeutet, dass der 26-jährige Brooklyn und seine 31-jährige amerikanische Schauspielerin-Ehefrau die alleinige Kontrolle über alle Fotos und Filmaufnahmen der Zeremonie haben.

Eine Quelle sagte gegenüber The Daily Mail: „Tausende von Menschen spekulieren nun darüber, wie unangemessen Victorias Auftritt wirklich war, und die Veröffentlichung des Filmmaterials könnte der ultimative Beweis dafür sein, dass alles, was Brooklyn behauptet hat, völlig zutreffend ist.“ Die einzige Person, die dieses Filmmaterial rechtmäßig veröffentlichen kann, ist Brooklyn selbst.