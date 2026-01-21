Beckham-Streit: Was auf dem geheimen, heftigen Tanz-Video zu sehen ist

Kann das pikante Video irgendwann alles aufklären?

Dass sich Brooklyn Beckham öffentlich - via Social Media - sehr deutlich zu den Streitigkeiten mit Mutter Victoria und Vater David geäußert hat, führt nun zu wilden Spekulationen.

Unechte Beziehungen

Er wirft seinen Eltern vor, jahrelang die öffentliche Darstellung der Familie gesteuert zu haben. "Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Darstellung unserer Familie in der Presse kontrolliert. Die inszenierten Social-Media-Posts, Familienfeste und unechten Beziehungen waren fester Bestandteil meines Lebens", so Brooklyn Beckham.

Tanz-Eklat

Auch zu lesen ist, dass es beim ersten Tanz auf der Hochzeitsfeier zum Eklat kam. Einerseits soll sich Victoria in den Vordergrund gedrängt haben, andererseits auf unpassende Weise. Nun haben Quellen behauptet, welche Tanzbewegungen Brooklyn in Verlegenheit gebracht haben, nachdem Victoria vom US-Sänger Marc Anthony auf die Bühne gerufen wurde.

Zu kuschelig?

Ein Insider erzählte The Sun: "Brooklyn war so beschämt und seine Frau so gedemütigt und wütend, dass sie in den Hintergrund gedrängt worden war." Es ist davon auszugehen, dass die ganze emotionale Szene auf dem Video, das alleine Brooklyn und Nicola besitzen, zu sehen ist. Victoria soll sich an ihren Sohn rangekuschelt und sich an ihn geschmiegt haben, so Quellen.

Unterdessen sagte eine andere Quelle, David und Victoria seien „verblüfft“ über die Anschuldigungen, da die Gäste an diesem Tag „so viel Spaß hatten“ und „es in vollen Zügen genossen“, ohne dass zu diesem Zeitpunkt Bedenken hinsichtlich des Mutter-Sohn-Tanzes geäußert worden wären.