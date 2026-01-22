Beckham-Streit: Geheimer Ehevertrag von Nicola & Brooklyn aufgetaucht - eine Befürchtung ist groß

Wieder gibt es Neuigkeiten über Familie Beckham.

Es wird nicht ruhig um diese Familie! Brooklyn Beckham soll, wie britische Medien nun berichten - vor seiner Hochzeit mit Nicola Peltz einen wasserdichten, strengen Ehevertrag unterzeichnet haben.

Seine Eltern – schockiert von der explosiven Erklärung ihres ältesten Kindes am Montag, dass er sich nicht mit ihnen versöhnen möchte – glauben, dass dies ein weiteres Zeichen dafür ist, dass er alles durch die Brille der 31-jährigen US-Schauspielerin sieht.

Keine Anteile

The Sun enthüllt, dass Brooklyn, 26, vor der Hochzeit im Jahr 2022 einen strengen Ehevertrag unterzeichnet hat und im Falle einer Trennung keinen Anteil am Familienvermögen erhalten wird.

Vater geschützt

Dieser Schritt ist bedeutsam, da Nicolas Vater Nelson, 83, Geschäftsmann und Investor ist, dessen Vermögen auf 1,2 Milliarden Pfund geschätzt wird. Der Vertrag bedeutet, dass Brooklyn nur mit der Hälfte dessen, was sie zusammen als Marke aufgebaut haben, gehen würde. An sich ein fairer Deal, aber Victoria und David sollen sich an dem Vertrag an sich gestoßen haben.

Völlig vereinnahmt

Eine Quelle aus dem Umfeld von David und Victoria sagte: „Die Befürchtung ist, dass er vollständig von Familie Peltz vereinnahmt wurde und sich von allen anderen entfremdet hat. „Sollten sie sich jemals trennen, würde Brooklyn völlig ausgegrenzt werden und hätte nicht viel Geld vorzuweisen". Er wäre ganz alleine, so die Befürchtung.