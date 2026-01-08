Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.300 aktien down -7.45% Andritz AG 68.85 aktien down -0.58% BAWAG Group AG 131.70 aktien up +0.08% CA Immobilien Anlagen AG 23.820 aktien up +1.79% CPI Europe AG 16.180 aktien up +1.51% DO & CO Aktiengesellschaft 211.50 aktien up +2.17% EVN AG 28.300 aktien down -1.39% Erste Group Bank AG 104.20 aktien up +0.29% Lenzing AG 23.800 aktien down -2.46% OMV AG 47.000 aktien down -0.84% Oesterreichische Post AG 32.000 aktien up +0.16% PORR AG 33.250 aktien down -1.63% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.640 aktien up +0.64% SBO AG 30.900 aktien up +0.16% STRABAG SE 82.80 aktien down -1.43% UNIQA Insurance Group AG 15.740 aktien up +1.55% VERBUND AG Kat. A 63.40 aktien down -1.25% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.80 aktien up +0.59% Wienerberger AG 29.580 aktien down -0.27% voestalpine AG 39.100 aktien down -1.46%
  1. oe24.at
  2. Business
Gericht friert Benko-Stiftung ein

Geldhahn zugedreht

Gericht friert Benko-Stiftung ein

08.01.26, 16:34
Teilen

René Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger hat eine einstweilige Verfügung gegen die Ingbe-Stiftung der Benkos erreicht.

Damit darf die liechtensteinische Stiftung vorerst kein Geld mehr an Begünstigte ausschütten. Das bestätigte Grabenweger gegenüber der APA. Die Entscheidung des Fürstlichen Landgericht in Vaduz ist nicht rechtskräftig, Beschwerden sind noch möglich.

Medienberichten zufolge wird das Gesamtvermögen der Ingbe-Stiftung auf bis zu 300 Mio. Euro geschätzt. Mit dem Geld aus der Stiftung soll auch das Leben der Familie finanziert werden. Offiziell sei der insolvente Unternehmer und Signa-Gründer Benko zuletzt allerdings kein Begünstigter mehr gewesen.

Gläubiger des insolventen Firmengründers schielen auf das vermutete Vermögen in den Privatstiftungen, die den Benkos zugerechnet werden. Auch die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) untersuchen in der umfangreichen Causa Signa die Rolle der Stiftungen im Umfeld der Familie Benko.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden