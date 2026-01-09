Regionale Qualität: Spar Premium Fischspezialitäten kommen aus Niederösterreichs Voralpen

Aktuelle Ernährungstrends zeigen, dass immer mehr Konsumenten beim Einkauf zu regionalen Fischarten greifen. Besonders Forelle und Saibling gewinnen als moderne Alternative an Bedeutung.

Fischzucht Oberwasser an der Schwarza in Niederösterreichs Voralpen. © Birkrug Media

Genau hier setzt die Fischzucht Oberwasser aus den niederösterreichischen Voralpen an. In Schwarzau im Gebirge, am Oberlauf der Schwarza werden Forellen und Saiblinge in reinstem Quellwasser aufgezogen. Das Unternehmen vereint alle Schritte – von der Aufzucht über die Haltung bis zur Verarbeitung – an einem Standort und setzt konsequent auf Nachhaltigkeit und Innovation.

Philip Waldert, Geschäftsführer der Fischzucht Oberwasser in Schwarzau im Gebirge, setzt auf eine nachhaltige und innovative Fischzucht von Forellen und Saiblingen. © Birkrug Media

„Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, den natürlichen Kreislauf zu respektieren und mit der Natur zu arbeiten“, erklärt Geschäftsführer Philip Waldert. Jeder Fisch werde vom Ei an im eigenen Bruthaus großgezogen und verbringe sein gesamtes Leben im natürlichen Habitat.

Die Fischzucht Oberwasser vereint alle Schritte auf einem Gelände, von der behutsamen Aufzucht über die Haltung bis zur Verarbeitung. © Birkrug Media

Klares Gebirgswasser als Schlüssel zur PREMIUM-Qualität

Ein entscheidender Faktor für die Qualität der Fische ist das kristallklare Gebirgswasser. Bis zu 700 Liter frisches Quellwasser pro Sekunde versorgen die Becken der Fischzucht. Ein modernes Filtrationssystem sorgt zusätzlich für Reinheit und optimale Lebensbedingungen. Der hohe Wasserdurchfluss stärkt die Muskulatur der Fische – das Ergebnis ist festes, aromatisches Fleisch, ideal für festliche Gerichte.

Elsässer Saibling, Forelle, Lachsforelle und Lachsforellenfilet der Fischzucht Oberwasser sind unter SPAR PREMIUM in den SPAR-, SPAR-Gourmet-, EUROSPAR-Märkten und INTERSPAR-Hypermärkten mit Frischfisch-Bedientheken erhältlich. © SPAR/wearegiving

Frisch erhältlich unter SPAR PREMIUM

Dank kurzer Transportwege gelangen die Fische besonders frisch in den Handel. Elsässer Saibling, Forelle, Lachsforelle sowie Lachsforellenfilets sind unter der Marke SPAR PREMIUM österreichweit an den Frischfisch-Bedientheken von SPAR, SPAR Gourmet, EUROSPAR und INTERSPAR erhältlich.

SPAR setzt auf Verantwortung und Regionalität

SPAR engagiert sich seit Jahren für ein verantwortungsvolles Fischsortiment und setzt auf zertifizierte Produkte (MSC, ASC, Bio). Regionale Fischarten aus österreichischer Zucht stehen dabei im Fokus. In Zusammenarbeit mit dem WWF Österreich arbeitet SPAR kontinuierlich an einem zu 100 Prozent verantwortungsvollen Sortiment – für den Schutz der Umwelt und den Erhalt der Artenvielfalt.