Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.950 aktien up +1.54% Andritz AG 68.45 aktien equal +0% BAWAG Group AG 131.90 aktien down -0.08% CA Immobilien Anlagen AG 24.180 aktien up +2.03% CPI Europe AG 15.990 aktien down -1.24% DO & CO Aktiengesellschaft 211.00 aktien down -0.94% EVN AG 28.100 aktien down -0.88% Erste Group Bank AG 103.90 aktien down -0.76% Lenzing AG 23.950 aktien up +0.63% OMV AG 47.980 aktien up +1.74% Oesterreichische Post AG 32.250 aktien equal +0% PORR AG 33.500 aktien up +0.3% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.840 aktien up +0.42% SBO AG 31.450 aktien up +1.45% STRABAG SE 83.20 aktien up +0.36% UNIQA Insurance Group AG 15.620 aktien down -0.76% VERBUND AG Kat. A 63.20 aktien down -0.63% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.00 aktien down -2.05% Wienerberger AG 30.080 aktien up +1.28% voestalpine AG 39.160 aktien down -0.66%
  1. oe24.at
  2. Business
Regionale Qualität: Spar Premium Fischspezialitäten kommen aus Niederösterreichs Voralpen
© Birkrug Media

Lebensmittelhandel

Regionale Qualität: Spar Premium Fischspezialitäten kommen aus Niederösterreichs Voralpen

09.01.26, 09:19
Teilen

Aktuelle Ernährungstrends zeigen, dass immer mehr Konsumenten beim Einkauf zu regionalen Fischarten greifen. Besonders Forelle und Saibling gewinnen als moderne Alternative an Bedeutung.

Fischzucht Oberwasser an der Schwarza in Niederösterreichs Voralpen.

Fischzucht Oberwasser an der Schwarza in Niederösterreichs Voralpen.

© Birkrug Media

Genau hier setzt die Fischzucht Oberwasser aus den niederösterreichischen Voralpen an. In Schwarzau im Gebirge, am Oberlauf der Schwarza werden Forellen und Saiblinge in reinstem Quellwasser aufgezogen. Das Unternehmen vereint alle Schritte – von der Aufzucht über die Haltung bis zur Verarbeitung – an einem Standort und setzt konsequent auf Nachhaltigkeit und Innovation. 

Philip Waldert, Geschäftsführer der Fischzucht Oberwasser in Schwarzau im Gebirge, setzt auf eine nachhaltige und innovative Fischzucht von Forellen und Saiblingen.

Philip Waldert, Geschäftsführer der Fischzucht Oberwasser in Schwarzau im Gebirge, setzt auf eine nachhaltige und innovative Fischzucht von Forellen und Saiblingen.

© Birkrug Media

„Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, den natürlichen Kreislauf zu respektieren und mit der Natur zu arbeiten“, erklärt Geschäftsführer Philip Waldert. Jeder Fisch werde vom Ei an im eigenen Bruthaus großgezogen und verbringe sein gesamtes Leben im natürlichen Habitat.

Die Fischzucht Oberwasser vereint alle Schritte auf einem Gelände, von der behutsamen Aufzucht über die Haltung bis zur Verarbeitung.

Die Fischzucht Oberwasser vereint alle Schritte auf einem Gelände, von der behutsamen Aufzucht über die Haltung bis zur Verarbeitung.

© Birkrug Media

Klares Gebirgswasser als Schlüssel zur PREMIUM-Qualität 
Ein entscheidender Faktor für die Qualität der Fische ist das kristallklare Gebirgswasser. Bis zu 700 Liter frisches Quellwasser pro Sekunde versorgen die Becken der Fischzucht. Ein modernes Filtrationssystem sorgt zusätzlich für Reinheit und optimale Lebensbedingungen. Der hohe Wasserdurchfluss stärkt die Muskulatur der Fische – das Ergebnis ist festes, aromatisches Fleisch, ideal für festliche Gerichte.

Elsässer Saibling, Forelle, Lachsforelle und Lachsforellenfilet der Fischzucht Oberwasser sind unter SPAR PREMIUM in den SPAR-, SPAR-Gourmet-, EUROSPAR-Märkten und INTERSPAR-Hypermärkten mit Frischfisch-Bedientheken erhältlich.

Elsässer Saibling, Forelle, Lachsforelle und Lachsforellenfilet der Fischzucht Oberwasser sind unter SPAR PREMIUM in den SPAR-, SPAR-Gourmet-, EUROSPAR-Märkten und INTERSPAR-Hypermärkten mit Frischfisch-Bedientheken erhältlich.

© SPAR/wearegiving

Frisch erhältlich unter SPAR PREMIUM 
Dank kurzer Transportwege gelangen die Fische besonders frisch in den Handel. Elsässer Saibling, Forelle, Lachsforelle sowie Lachsforellenfilets sind unter der Marke SPAR PREMIUM österreichweit an den Frischfisch-Bedientheken von SPAR, SPAR Gourmet, EUROSPAR und INTERSPAR erhältlich.

SPAR setzt auf Verantwortung und Regionalität

SPAR engagiert sich seit Jahren für ein verantwortungsvolles Fischsortiment und setzt auf zertifizierte Produkte (MSC, ASC, Bio). Regionale Fischarten aus österreichischer Zucht stehen dabei im Fokus. In Zusammenarbeit mit dem WWF Österreich arbeitet SPAR kontinuierlich an einem zu 100 Prozent verantwortungsvollen Sortiment – für den Schutz der Umwelt und den Erhalt der Artenvielfalt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden