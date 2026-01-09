Alles zu oe24VIP
Übung: Energiemangellage.

Chefposten

Michael Strebl wird E-Control-Vorstand, Alfons Haber bleibt

09.01.26, 14:48
Teilen

Wien-Energie-Chef wird neuer Boss der Energie-Regulierungs-Behörde E-Control. Grüne kritisieren "Postenschacher". Früher haben sie selbst den Vorstand bestellt.

Wien-Energie-Chef Michael Strebl soll neuer Vorstand der Energie-Regulierungsbehörde E-Control werden - entsprechende Berichte wurden der APA aus Branchenkreisen bestätigt.

Michael Strebl, Wien Energie GF-Vorsitzender

Michael Strebl, Wien Energie GF-Vorsitzender 

© APA/ROLAND SCHLAGER

Strebl folgt Wolfgang Urbantschitsch nach, dessen Mandat nach zwei Funktionsperioden im März 2026 endet und nicht mehr verlängert werden kann. Das Vorstandsmandat von Alfons Haber wird um fünf Jahre verlängert.

Lautstarke Kritik der Grünen, die selbst einmal Vorstand bestellt haben

Der Energiesprecher der Grünen, Lukas Hammer, kritisierte die erwartete Bestellung des SPÖ-nahen Managers Michael Strebl als "schamlosen Postenschacher aus dem letzten Jahrhundert". Alle Bedenken hinsichtlich Compliance würden aus dem Wind geschlagen. "Jetzt soll der Energiemanager plötzlich jene Firma überwachen, von der er gerade noch selbst bezahlt wurde."

Alfons Haber ist seit März 2021 E-Control-Vorstand, er war von der damaligen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) bestellt worden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

