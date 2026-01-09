Alles zu oe24VIP
KI von Elon Musk stoppt Bild-Erzeugung für die meisten Nutzer
© getty

Nacktbilder und Co

KI von Elon Musk stoppt Bild-Erzeugung für die meisten Nutzer

09.01.26, 10:41 | Aktualisiert: 09.01.26, 12:21
Teilen

EU-Ermittlungen laufen weiter gegen die Musk-Firma. Bild-Erzeugung von Grok nur noch für zahlende Nutzer. 

Nutzer ohne bezahltes Abo können aktuell bei der Online-Plattform X keine Bilder mit der KI Grok erstellen oder bearbeiten lassen. X war in den vergangenen Tagen vermehrt in Kritik geraten. Nutzer können den KI-Chatbot bisher dazu auffordern, freizügige Bilder von Menschen zu generieren - auch von Kindern. Auf der Plattform finden sich etliche Beispiele, bei denen die KI unter normalen Bildern aufgefordert wird, diese zu sexualisieren. Oft kommt Grok der Aufforderung nach.

Bittet man Grok nun auf X, ein Bild zu generieren oder zu bearbeiten, antwortet der Bot: "Die Bilderzeugung und Bearbeitung ist derzeit auf zahlende Abonnenten beschränkt." Danach folgt ein Link, um ein solches Abo abschließen zu können. Der britischen Zeitung "The Guardian" zufolge ist die Funktion den meisten X-Nutzern damit nicht mehr zugänglich.

EU will Musk bestrafen

Die EU hatte am Donnerstag angekündigt, einen nächsten Schritt bei Ermittlungen gegen das Unternehmen von Elon Musk gehen zu wollen. Die Europäische Kommission habe die US-Firma aufgefordert, interne Dokumente zu Grok nicht zu vernichten, sondern bis Ende des Jahres aufzubewahren, sagte ein Sprecher. Es gebe Zweifel daran, ob sich X an europäische Digitalgesetze halte.

Bereits mit Lobpreisungen für Hitler schockiert

An Silvester entschuldigte sich der Chatbot dafür, ein Bild von zwei Mädchen im Teenager-Alter "in sexualisierten Outfits" erstellt und geteilt zu haben. "Es handelte sich um ein Versagen unserer Sicherheitsvorkehrungen, und ich entschuldige mich für alle dadurch entstandenen Schäden", schrieb Grok auf X. Im Sommer hatte Grok bereits mit Lobpreisungen für Adolf Hitler schockiert.

Kritik an der KI kommt auch aus Großbritannien. Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Deepfake-Bilder von Kindern als "widerlich". Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom hatte X am Montag um dringende Stellungnahme gebeten.

