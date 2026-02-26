Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 52.30 aktien down -0.19% Andritz AG 73.25 aktien up +0.21% BAWAG Group AG 133.10 aktien down -0.22% CA Immobilien Anlagen AG 25.800 aktien down -0.46% CPI Europe AG 16.030 aktien down -0.31% DO & CO Aktiengesellschaft 218.50 aktien down -0.23% EVN AG 29.250 aktien down -0.17% Erste Group Bank AG 103.80 aktien down -1.05% Lenzing AG 24.200 aktien down -1.83% OMV AG 55.30 aktien up +0.36% Oesterreichische Post AG 34.950 aktien down -0.43% PORR AG 39.550 aktien down -1.49% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.380 aktien down -0.42% SBO AG 36.600 aktien down -2.01% STRABAG SE 93.80 aktien down -0.42% UNIQA Insurance Group AG 16.600 aktien down -0.6% VERBUND AG Kat. A 59.65 aktien down -0.17% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.60 aktien down -1.06% Wienerberger AG 27.600 aktien down -1.29% voestalpine AG 48.820 aktien down -0.41%
Peter Bosek
© Erste Group

Banken-Knaller

Erste Group mit 400 Millionen Euro höherem Gewinn

26.02.26, 08:32 | Aktualisiert: 26.02.26, 09:58
Gewinn dank Wachstums im Kundengeschäft von 3,1 Mrd. auf 3,5 Mrd. Euro gestiegen. Die Dividende ist wegen Polen-Zukauf geringer.

Die Erste Group hat ihr Ergebnis im Jahr 2025 unter anderem dank eines weiteren Kundenwachstums gesteigert. Das Kreditvolumen in der Gruppe kletterte um 6,4 Prozent auf 232,0 Mrd. Euro, was dem Zinsüberschuss zu einem Anstieg von 7,5 Mrd. auf 7,8 Mrd. verhalf. Unterm Strich stand damit ein Nettogewinn von 3,5 Mrd. Euro, nach 3,1 Mrd. Euro im Jahr 2024, teilte das Geldhaus am Donnerstag mit. Wegen des Kaufs der Santander Bank Polska wird die Dividende aber geringer ausfallen.

 

Die Infografik zeigt die Kennzahlen der Erste Group für 2025. Der Zinsüberschuss steigt auf 7.788 Millionen Euro, das Betriebsergebnis auf 6.076 Millionen Euro und das Kundenkreditvolumen auf 231.985 Millionen Euro. Alle Werte liegen über denen von 2024. Das Liniendiagramm darunter zeigt einen steigenden Aktienkurs im Jahr 2025. Quelle: Erste Group.

 

 

Neben der höheren Kreditvergabe erzielte die Bank ein Plus von 4,7 Prozent bei den Einlagen, sie stiegen von 241,7 Mrd. auf 253,0 Mrd. Euro. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem eine gute Geschäftsentwicklung in Tschechien, Ungarn und Kroatien.

Provisionsüberschuss gewachsen

Der Provisionsüberschuss wiederum erhöhte sich um 8,6 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro. Treiber dafür war nach Angaben der Bank das Wachstum in den Bereichen Zahlungsverkehr sowie Wertpapier- und Versicherungsdienstleistungen, unter anderem dank der Einführung von "George Invest" in Österreich und Tschechien. Mit der Plattform will die Bank speziell jüngere Anlegerinnen und Anleger ansprechen.

Bankchef Peter Bosek war mit den Zahlen zufrieden. "Unser Ergebnis 2025 zeigt, welche Kraft in unserer Region steckt. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns über den erfolgreichen Abschluss der Akquisition in Polen, die unsere Marktstellung in der Region auf ein neues Niveau hebt. Sie ist ein Meilenstein für unsere Gruppe und wurde nur durch die starke Performance in all unseren Märkten möglich", so der Manager laut Aussendung.

Milliardenschwerer Zukauf

Um insgesamt 7 Mrd. Euro hatte die Erste Group zuletzt einen beherrschenden 49-Prozent-Anteil an der Santander Bank Polska und einen 50-Prozent-Anteil an der Santander TFI erworben. Es handelt sich um eine der größten grenzüberschreitenden Bankentransaktionen in Europa der vergangenen Jahre. Im Zuge eines Rebrandings soll die Bank noch im zweiten Quartal 2026 zur "Erste Bank Polska" werden.

Ausblick positiv

Der Eintritt in Polen eröffne den Zugang zum größten Markt der Region und damit große Wachstumsmöglichkeiten. Dementsprechend optimistisch ist die Bank auch für das Geschäftsjahr 2026: Das Kreditvolumen der Gruppe soll unter Einbeziehung von Polen die Marke von 285 Mrd. Euro übersteigen. Für den Zinsüberschuss peilt das Management mehr als 11 Mrd. Euro und für den Provisionsüberschuss etwa 4 Mrd. Euro an. Der ausgewiesene Nettogewinn der Erste Group wird mit etwas unter 4 Mrd. Euro prognostiziert.

Die Erstkonsolidierung der Bank in Polen in die Erste Group erfolgt mit den Zahlen zum ersten Quartal 2026. Aber auch ohne Berücksichtigung des Ergebnisbeitrags aus Polen rechnet die Bankengruppe mit höherem Kreditwachstum und steigendem Zins- bzw. Provisionsüberschuss.

Dividende geringer

Da die Finanzierung der Übernahme vollständig aus Eigenmitteln erfolgte und dafür Gewinne einbehalten wurden, werden sich die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2025 mit einer geringeren Dividende abfinden müssen. Der Vorstand will der Hauptversammlung eine Zahlung von 0,75 Euro je Aktie vorschlagen, 2024 waren es noch 3,00 Euro je Aktie gewesen.

