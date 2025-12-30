Neujahrskonzert mit „viel frischem Wind“ auf Quoten-Jagd

Yannick Nézet-Séguin will mit dem Neujahrskonzert die ORF-Pleite von 2025 vergessen machen. Mit 5 Premieren, verdoppeltem Frauenanteil und „viel Spaß“
14 Kameras und 40 Mikrofone für 50 Millionen Zuseher in 93 (Lineares TV) bzw. 150 Ländern (Streaming), fünf Premieren, opulenter Blumenschmuck der Wiener Stadtgärten und erstmals Körperscanner für das Publikum – am Donnerstag geht ab 11.15 Uhr das Neujahrskonzert um die Welt. Yannick Nézet-Séguin, der Grammy-dotierte kanadische Chefdirigent der New Yorker Met, feiert damit sein Debüt im Musikverein. „Die größte Ehre für jeden Dirigenten. Der kleine Yannick hat sich das in seinen Träumen vorgestellt.“
-
Nézet-Séguin: "Neujahrskonzert ist die größte Ehre!"
-
Neujahrskonzert: Diese Gäste laden VdB & Stocker
-
Neujahrskonzert 2026: Nézet-Séguin am Pult sorgt für frischen Wind
-
Neujahrskonzert liefert 2026 gleich fünf Erstaufführungen
-
Quoten-Absturz: Neujahrskonzert verfehlt die Million!
Von der Eröffnung mit der Ouvertüre zur Operette „Indigo und die vierzig Räuber“ bis zum traditionellen Mitklatsch-Finale mit „Radetzy-Marsch“ und „Donauwalzer“ treibt er die Philharmoniker mit „viel frischem Wind“ durch ein 17 Song starkes Programm aus Klassikern („Fledermaus-Quadrille“) und Raritäten („Rosen aus dem Süden“). Bei gleich fünf Premieren wie Joseph Lanners „Malapou-Galopp“, wird der Frauenanteil nach der 2025er Premiere von Constanze Geiger verdoppelt. Mit der Polka „Sirenen Lieder“ von Josephine Weinlich und dem „Rainbow Waltz“ von Florence Price.
Neujahrskonzert 2026 - das ist das Programm:
- Johann Strauss, Ouvertüre zur Operette "Indigo und die vierzig Räuber"
- Carl Michael Ziehrer, Donausagen. Walzer, op. 446 *
- Joseph Lanner, Malapou-Galoppe. op. 148 Nr. 1 *
- Eduard Strauss, Brausteufelchen. Polka schnell, op. 154 *
- Johann Strauss, Fledermaus-Quadrille. op. 363
- Johann Strauss Vater, Der Karneval in Paris. Galopp, op. 100
- Franz von Suppè, Ouvertüre zur Operette "Die schöne Galathée"
- Josephine Weinlich, Sirenen Lieder. Polka mazur, op. 13 *
- Josef Strauss, Frauenwürde. Walzer, op. 277
- Johann Strauss, Diplomaten-Polka. Polka francaise, op. 488
- Florence Price, Rainbow Waltz *
- Hans Christian Lumbye, Københavns Jernbane-Damp-Galop (Kopenhagener Eisenbahn Dampf Galopp)
- Johann Strauss, Rosen aus dem Süden. Walzer, op. 388
- Johann Straus, Egyptischer Marsch. op. 335
- Josef Strauss, Friedenspalmen. Walzer, op. 207
Zugaben:
- Johann Strauss,Radetzky Marsch
- Johann Strauss, An der schönen blauen Donau
"Ich habe mich dazu entschieden, Spaß mit dem Programm zu haben", erklärt Nézet-Séguin sein Programm,. "Es wird viele Neuheiten geben, aber es ist auch wichtig, die Stücke zu ehren, die die Menschen lieben.“
Der Pausenfilm „Der Zauber der Kunst“ widmet sich dem 250. Geburtstag der Albertina. Dazu gibt es zwei zauberhafte Balletteinlagen des Wiener Staatsballetts und politisches Staatsgewalze: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird den Präsidenten von Montenegro, Jakov Milatović, und Ehefrau Milena Milatović als seine Gäste im Musikverein begrüßen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat seinen montenegrinischen Amtskollegen Milojko Spajić eingeladen.
Nach der TV-Pleite vom Vorjahr, wo „nur“ mehr 923.000 Zuseher Riccardo Muti bewunderten, will der ORF damit wieder die Million knacken. Die Philharmoniker haben indes ab 16.Jänner noch Größeres im Sinn. Mit der CD will und wird man zum 26. Mal in Folge Platz 1 der Austria-Top-40 Pop-Charts erobern.