Neujahrskonzert liefert 2026 gleich fünf Erstaufführungen

Die Wiener Philharmoniker warten für das Neujahrskonzert 2026 mit fünf Erstaufführungen auf. Drigent Yannick Nézet-Séguin nimmt bei seiner Premiere gleich zwei Komponistinnen ins Programm.

Das Programm für das Neujahrskonzert 2026 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins wartet mit fünf Erstaufführungen auf - darunter zwei Werke von Komponistinnen, gaben die Wiener Philharmoniker am Mittwoch bekannt. Damit wird nach der Premiere im Vorjahr der Frauenanteil - wenn auch auf niedrigem Niveau - verdoppelt. Als Dirigent gibt bekanntermaßen der Kanadier Yannick Nézet-Séguin sein Neujahrskonzert-Debüt in Wien.

Nach den heurigen Johann-Strauss-Festspielen findet sich der Walzerkönig auch 2026 stark im Programm vertreten: Eröffnet wird mit der Ouvertüre zur Operette "Indigo und die vierzig Räuber", bevor später im ersten Teil noch die "Fledermaus-Quadrille" erklingt. Auch Strauss' "Diplomaten-Polka", "Rosen aus dem Süden" und der "Egyptische Marsch" waren schon einmal bei einem Neujahrskonzert zu hören.

"Facettenreiches, schwungvolles Programm"

Erstmals zur Aufführung gelangen dagegen Carl Michael Ziehrers Walzer "Donausagen", die Polka "Brausteufelchen" von Eduard Strauss und Joseph Lanners "Malapou-Galoppe". Auch bei den beiden Werken von Komponistinnen handelt es sich wenig überraschend um Erstaufführungen im Rahmen des Neujahrskonzerts, war doch heuer erstmals mit Constanze Geigers "Ferdinandus-Walzer" die Komposition einer Frau zu hören. 2026 ertönt im zweiten Teil des Konzerts die Polka "Sirenen Lieder" von Josephine Weinlich (1848-1887), die einst in Wien das erste Damenorchester Europas gründete, und der "Rainbow Waltz" von der US-Afroamerikanerin Florence Price (1887-1953).

Neujahrskonzert 2026 - das ist das Programm:

Johann Strauss, Ouvertüre zur Operette "Indigo und die vierzig Räuber"

Carl Michael Ziehrer, Donausagen. Walzer, op. 446 *

Joseph Lanner, Malapou-Galoppe. op. 148 Nr. 1 *

Eduard Strauss, Brausteufelchen. Polka schnell, op. 154 *

Johann Strauss, Fledermaus-Quadrille. op. 363

Johann Strauss Vater, Der Karneval in Paris. Galopp, op. 100

Franz von Suppè, Ouvertüre zur Operette "Die schöne Galathée"

Josephine Weinlich, Sirenen Lieder. Polka mazur, op. 13 *

Josef Strauss, Frauenwürde. Walzer, op. 277

Johann Strauss, Diplomaten-Polka. Polka francaise, op. 488

Florence Price, Rainbow Waltz *

Hans Christian Lumbye, Københavns Jernbane-Damp-Galop (Kopenhagener Eisenbahn Dampf Galopp)

Johann Strauss, Rosen aus dem Süden. Walzer, op. 388

Johann Straus, Egyptischer Marsch. op. 335

Josef Strauss, Friedenspalmen. Walzer, op. 207

Zugaben:

Johann Strauss,Radetzky Marsch

Johann Strauss, An der schönen blauen Donau

* = Erstaufführung bei einem Neujahrskonzert

Mit Dirigent Nézet-Séguin arbeiteten die Wiener Philharmoniker erstmals 2010 zusammen. Seitdem folgten zahlreiche Konzerte wie etwa das Sommernachtskonzert 2023 unter seiner musikalischen Leitung. "Gemeinsam haben wir für das Neujahrskonzert 2026 ein facettenreiches, schwungvolles Programm ausgewählt", wurde Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker, in einer Aussendung zitiert.