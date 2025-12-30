Nach Ehe-Aus mit Chris Martin: Neue Liebe für Dakota Johnson?

Hat Dakota Johnson wieder Schmetterlinge im Bauch? In Kalifornien wurde die Schauspielerin bei einem romantischen Dinner mit Musiker Tucker Pillsbury gesehen. Fotos des Abends sorgen nun für Spekulationen.

Die US-Website "TMZ" zeigt Fotos von einem Abendessen mit Dakota Johnson und Tucker Pillsbury, der unter seinem Künstlernamen Role Model bekannt ist. Die beiden saßen gemeinsam mit zwei Freunden in einem Restaurant. Bei Kerzenschein sollen sie nebeneinander Platz genommen haben. Augenzeugen berichten, dass sich Dakota Johnson eng an den Musiker gekuschelt haben soll. Wo genau das Treffen stattfand, ist nicht bekannt. Das Dinner soll jedoch kurz vor Weihnachten gewesen sein.

© Getty Images

Erste Bilder sorgen für Gerüchte

Offiziell sind beide Single. Dakota Johnson trennte sich im Juni von Coldplay-Sänger Chris Martin. Die Beziehung dauerte acht Jahre und war von Höhen und Tiefen geprägt, inklusive einer Verlobung. Laut dem Bericht soll die Schauspielerin unter der Trennung sehr gelitten haben. Besonders schwer fiel ihr demnach der Abschied von den Kindern ihres Ex-Partners aus dessen Ehe mit Gwyneth Paltrow (53). "Ich liebe diese Kinder, als ob mein Leben davon abhinge", sagte Dakota Johnson 2024 in einem Interview mit dem Magazin "Bustle".

Auch Tucker ist Single

Der acht Jahre jüngere Tucker Pillsbury war zuvor drei Jahre mit Influencerin und Podcasterin Emma Chamberlain (24) liiert. Im Oktober 2023 trennte sich das Paar. Seither war der Sänger und Songschreiber öffentlich nicht mehr bei einem Date gesehen worden.

Tucker Pillsbury alias "Role Model" © Getty

Dakota Johnson stammt aus einer bekannten Schauspielerfamilie. Ihre Eltern sind Melanie Griffith (68) und Don Johnson (76). Ihr Leinwanddebüt gab sie als Neunjährige in der Komödie "Verrückt in Alabama". International bekannt wurde sie später durch ihre Hauptrolle in "Fifty Shades of Grey".

Ob das Candle-Light-Dinner mehr als nur ein freundschaftliches Treffen war, ist bislang nicht bestätigt.