LINZ AG warnt: Betreten der Eisflächen auf den Badeseen lebensgefährlich

Auch wenn es noch so verlockend ist auf die Eisdecke zu steigen, ist es keine gute Idee.

Linz. Die LINZ AG BÄDER warnen eindringlich vor dem Betreten der Eisflächen der Badeseen: Der Pichlinger See, der Pleschinger See und der Weikerlsee sind zwar teilweise bereits zugefroren, aber das Eis ist durchgängig nicht dick genug, um es gefahrlos betreten zu können. Darüber hinaus gibt es keine Eisaufbereitung und auch keine Eisfreigabe seitens der LINZ AG. Das Betreten der Eisflächen erfolgt somit auf eigene Gefahr.

Sicheren Eislaufspaß bietet Angebot der Kunsteisanlagen

Sicheres Eislauf-Vergnügen bietet hingegen das Angebot der Kunsteisanlagen der LINZ AG BÄDER in der Fitnessoase Parkbad, Erlebnisoase Schörgenhub und der Saunaoase Ebelsberg.