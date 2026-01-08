4.272 Kinder wurden 2025 im St. Josef Spital geboren

Im St. Josef Krankenhaus in Wien kamen 2025 mehr Babys zur Welt als in jeder anderen Klinik des Landes. 4.229 Geburten wurden medizinisch begleitet, 43 davon waren Zwillingsgeburten. Nach fast drei Jahrzehnten als Abteilungsvorstand geht Primarius Andreas Brandstetter demnächst in Pension.

In keinem anderen Krankenhaus in Österreich sind mehr Babys auf die Welt gekommen. Im St. Josef Krankenhaus in Hietzing wurden im Jahr 2025 insgesamt 4.229 Geburten begleitet, darunter waren 43 Zwillingsgeburten. Damit ist das Ordensspital erneut Spitzenreiter im ganzen Land.

Natürlich statt Kaiserschnitt

Im Mittelpunkt steht eine Geburtshilfe, die auf Natürlichkeit und Vertrauen setzt. Die Frauen sollen sich sicher fühlen, aber auch selbstbestimmt entscheiden können. "Das erfahrene und gut ausgebildete Ärzteteam wird in der Regel nur dann hinzugezogen, wenn es Probleme bei der Geburt gibt oder die Frau es ausdrücklich wünscht", so Primarius Andreas Brandstetter. Er leitet die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe seit dem Jahr 1996 und geht Ende Februar 2026 in den Ruhestand. Sein Zugang hat das Spital geprägt und Maßstäbe gesetzt.

Die Zahlen belegen diese Haltung. Die Kaiserschnittrate lag bei 30 Prozent und damit unter dem bundesweiten Schnitt von 32,5 Prozent. Im Durchschnitt kamen jeden Tag 11 Babys zur Welt. Nur fünf Prozent der Kinder wurden am errechneten Geburtstermin geboren. Das leichteste Neugeborene wog 985 Gramm, das schwerste brachte 5.110 Gramm auf die Waage. Besonders beliebt bei den Eltern waren 2025 die Vornamen Emma und Noah.

Mehr als ein Kreißsaal

Doch das Engagement endet nicht im Kreißsaal. Das Krankenhaus verfügt über eine eigene Kinderabteilung mit Neonatologie, in der Frühgeborene und kranke Neugeborene rund um die Uhr versorgt werden. Auf den Wochenbettstationen bleiben Mutter und Kind im Rooming-in-System durchgehend beisammen. Junge Frauen unter 20 Jahren erhalten im Projekt YoungMum intensive Betreuung durch Schwangerschaft und erstes Lebensjahr des Kindes. Für Eltern, deren Kind mit einer unheilbaren Diagnose geboren wird, gibt es ein eigenes palliatives Begleitangebot.

Ein Abschied mit Respekt

"Das Team unseres Eltern-Kind-Zentrums hat im vergangenen Jahr wieder Großartiges geleistet. Dafür möchte ich mich bei allen Ärztinnen und Ärzten, Hebammen und Pflegekräften bedanken", so Brandstetter. Im St. Josef Krankenhaus waren es im Jahr 2025 genau 4.272 Geschichten - jede für sich einzigartig.