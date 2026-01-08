Eislaufen auf Natureis ist HIER aktuell möglich

Basierend auf den aktuellen Informationen gibt es in Niederösterreich folgende Möglichkeiten zum Eislaufen auf Natureis.

Im Moorbad Schrems im Bezirk Gmünd kann man bereits auf einer dicken Eisschicht eislaufen und Eishockey spielen. Auch der Stadtsee in Allentsteig im Bezirk Zwettl ist mit einer Eisdicke von 12-15 Zentimetern befahrbar.

Und auf der Facebook-Seiten von Waldviertel. Aus besonderem Holz geschnitzt heißt es: „Es ist so lange her das wir am Kamp spazieren gehen konnten.“

Generell gilt für Niederösterreich

Der Lunzer See gilt normalerweise als die größte Natureisfläche Niederösterreichs, sobald er zufriert. Auch viele kleine Teiche und Seen im Waldviertel verwandeln sich bei anhaltenden Minustemperaturen in Eislaufparadiese.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Vorsicht beim Betreten von Natureisflächen

Das Eislaufen auf Natureis erfolgt immer auf eigene Gefahr. Es wird empfohlen, die Eisdicke vorab zu prüfen - mindestens 10-15 cm werden als sicher angesehen - und sich langsam von den Uferbereichen vorzutasten. Idealerweise sollten Sie vor einem Besuch die aktuelle Eissituation bei den jeweiligen Gemeinden erfragen oder auf deren Websites nach aktuellen Meldungen suchen.