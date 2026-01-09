Industriestrompreis verdoppelte sich in der Krise

Strom in der Industrie ist deutlich teurer geworden.

Im 1. Halbjahr 2025 betrug der durchschnittliche Strompreis für österreichische Industrieunternehmen 15,8 Cent pro kWh. Das sind um 120,4 % mehr als noch im 2. Halbjahr 2019, zeigen eurostat-Daten, über die selektiv berichtet. Nur in Deutschland (+156,5 %) und Irland (+124,3 %) stieg der Preis für Industriestrom in Westeuropa noch stärker.

Anstieg bei uns deutlich höher als im Durchschnitt

Im Eurozonen-Durchschnitt betrug der Anstieg 97,4 %. Der geplante deutsche Industriestrompreis soll den effektiven Preis für berechtigte energieintensive Unternehmen auf 5 Cent pro kWh für maximal 50 % des Jahresverbrauchs beschränken