Industriestrompreis verdoppelte sich in der Krise
© Apa

Teuerung

Industriestrompreis verdoppelte sich in der Krise

09.01.26, 10:48
Teilen

Strom in der Industrie ist deutlich teurer geworden.

Im 1. Halbjahr 2025 betrug der durchschnittliche Strompreis für österreichische Industrieunternehmen 15,8 Cent pro kWh. Das sind um 120,4 % mehr als noch im 2. Halbjahr 2019, zeigen eurostat-Daten, über die selektiv berichtet. Nur in Deutschland (+156,5 %) und Irland (+124,3 %) stieg der Preis für Industriestrom in Westeuropa noch stärker.

Anstieg bei uns deutlich höher als im Durchschnitt

Im Eurozonen-Durchschnitt betrug der Anstieg 97,4 %. Der geplante deutsche Industriestrompreis soll den effektiven Preis für berechtigte energieintensive Unternehmen auf 5 Cent pro kWh für maximal 50 % des Jahresverbrauchs beschränken

