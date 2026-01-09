Opernball 2026: Worsegs feiern Comeback in der Lugner-Loge & Rätsel um Stargast

Im Jahr 2025 waren Artur und Kristina Worseg nicht offiziell in der Lugner-Loge eingeladen. Das sorgte für viel Aufregung in der Society. Heuer ist aber wieder alles beim Alten, wie es scheint.

Der Wiener Opernball war für Richard Lugner (†91) weit mehr als ein gesellschaftlicher Fixpunkt – er war die große Bühne seines Lebens. Mit kaum zu übertreffendem Gespür verstand es der Baumeister, sowohl sein Einkaufszentrum als auch sich selbst zu einer Marke zu machen und den „Ball der Bälle“ für seine Zwecke zu inszenieren. So konsequent und wirkungsvoll hat sonst niemand dieses gesellschaftliche Ereignis zu nutzen gewusst. Jahr für Jahr blickten Fans in aller Welt vor allem auf eine Frage: Wen würde Lugner diesmal als Stargast präsentieren – und wie unbeholfen, bisweilen charmant überfordert, würde er selbst mit dem prominenten Gast umgehen?

Heuer geht der Opernball zum 68. Mal über die Bühne, es ist bereits der zweite seit dem Tod des Wiener Originals. Die Verantwortung für das Erbe des beliebten Baulöwen liegt nun bei Tochter Jacqueline (33), die den Namen Lugner weiter durch die Ballnacht trägt. Im vergangenen Jahr sorgte sie mit der Einladung des Graffiti-Künstlers Alec Monopoly für Aufsehen – ein Street-Artist, der hierzulande bis dahin kaum bekannt war.

Verwirrung um Logen-Gäste

Schon im Vorfeld des Balls gab es jedoch Irritationen rund um die traditionsreiche Lugner-Loge. Erstmals seit vielen Jahren fehlten Richard Lugners enge Freunde und Stammgäste Artur und Kristina Worseg auf der Einladungsliste. Zwar fanden sich die beiden zunächst an anderer Stelle ein, nahmen schließlich aber sowohl am Pre-Dinner als auch später doch in der Loge Platz.

In diesem Jahr scheint hingegen wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Kristina Worseg bestätigt, dass sie erneut eingeladen wurden. Die Zahnärztin lässt sich auch diesmal ein Kleid von Designer Luis Morales de la Cruz maßschneidern. „Diesmal mit einer Botschaft“, verrät sie. Enthüllen will sie diese in oe24, sobald das Kleid fertiggestellt ist.

Hollywood-Star?

Was einen möglichen Stargast betrifft, üben sich sowohl die Lugners als auch die Worsegs in Zurückhaltung. „Ich weiß es nicht“, lässt Kristina wissen. Auch aus dem Umfeld der Familie dringt nichts Konkretes nach außen.

Im Vorjahr hatte Mausi Lugner öffentlich geäußert, sie wünsche sich den Comedian Otto Waalkes als Begleiter für den Opernball – eine Idee, die rasch verworfen wurde, da dieser umgehend absagte. Vielleicht aber kehrt heuer doch wieder jene Tradition zurück, die den Opernball unter Richard Lugner so unverwechselbar gemacht hat: ein Stargast, ganz nach dem Geschmack des Baumeisters.