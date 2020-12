Jetzt kommt die Corona-Testpflicht

Regierung will sich ab Jänner aus Lockdown heraustesten und 3. Welle verhindern.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will einen dritten Voll-Lockdown im Jänner auf jeden Fall verhindern.Sein Plan: Österreich muss sich „heraustesten – mit einem Mix aus Verpflichtungen und Anreizen sollen die Österreicher im kommenden Jänner zu Millionen in die Teststraßen gebracht werden.Ziel: Infizierte sollen in Quaräntäne, die Virusverbreitung weiter gebremst werden.