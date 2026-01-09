Alles zu oe24VIP
Neue Köpfe

Neue Köpfe

Umbruch im Wüstenrot-Vorstand: Riess-Hahn geht in Pension

09.01.26, 10:54
Teilen

Ab Juni 2026 kommt es zur Neuaufstellung im Wüstenrot-Vorstand. Die bisherige Chefin Riess-Hahn und Wolfgang Hanzl gehen in Ruhestand.

Im Vorstand der Bausparkasse Wüstenrot AG steht im Sommer ein Umbruch an. Die bisherige Chefin, die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn, sowie Vorstandsmitglied Wolfgang Hanzl gehen mit Ende Mai in den Ruhestand, das Ruder übernimmt ab 1. Juni 2026 der bisherige Finanzvorstand (CFO) Gregor Hofstätter-Pobst. Neu in den Vorstand kommen zudem Christian Gosch und Fabian Stenzel.

Gosch übernimmt die Rolle des Chief Information Officers (CIO) und Chief Operating Officers (COO). Stenzel wird künftig die Leitung des gesamten Vertriebs der Wüstenrot Gruppe (CSO) innehaben.

