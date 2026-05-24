Promi-Flaute bei "Fernsehgarten": Andrea Kiewel will Roland Kaiser zurück

Der "ZDF-Fernsehgarten" lockt über den Sommer Millionen von Zuschauern vor den Fernseher. Doch die prominenten Sänger kommen seltener in die Sendung. Vor allem leidet Moderatorin Andrea Kiewel (60) unter der Promi-Flaute.

Gegenüber "T-Online" verteidigt sie das Format. Sie erklärt: "Es gibt ja kaum noch Musikshows mit richtigen Auftritten von Künstlern im deutschen Fernsehen." Die Sendung ist für viele Künstler noch immer wichtig. Allen voran das Mallorca-Special lockt Stars wie Mickie Krause (55) oder Lorenz Büffel (46) in den "Fernsehgarten". Kiewel meint: "Wäre der ‚Fernsehgarten‘ nicht relevant, nun ja, dann müsste ich singen. Will keiner, ich weiß."

Das dauerhafte Fehlen einer Person sorgt bei der Moderatorin für Trauer. Roland Kaiser (74) war seit 2016 nicht mehr in der Show. Kiewel: "Roland Kaiser vermisse ich sehr." Sie fügt noch hinzu: "Und ich weiß auch, dass es nichts Persönliches ist. Es passt eben manchmal einfach nicht."

Viele Absagen

Ebenfalls war Matthias Reim (68) seit 2014 nicht mehr im ZDF-Fernsehgarten. Er will seine Musik nicht "zwischen Kochnischen und Akrobaten bei strahlendem Sonnenschein" präsentieren, so "Bild".

Öffentlich eskalierten einige Absagen. Roberto Blanco war unzufrieden mit den Vertragsbedingungen beim ZDF, Pietro Lombardi boykottiert die Sendung nach einem Streit um seine Kopfbedeckung. Zusätzlich meiden jüngere Musiker die Show. Das ESC-Duo Abor (27) und Tynna (25) lehnten im letzten Jahr einen Auftritt im "Fernsehgarten" ab. Kiewel fand dies damals "zum Kotzen".

In den vergangenen Jahren hat sich die Musikbranche komplett verändert. Große TV-Shows galten früher als Pflichttermine für Sänger. Heute können sie größere Zielgruppen über TikTok, Instagram, Streamingdienste oder eigene Tourneen erreichen. Auch das Image des "Fernsehgarten" sorgt für die Promi-Flaute. Seit Jahren ist die Show eine Mischung aus Schlager, Unterhaltung, Spielen und Sommerstimmung. Einige Musiker können sich damit nicht mehr identifizieren.