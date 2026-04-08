Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Klaus Luger
© APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Paukenschlag

OLG kippt Diversion für Linzer Ex-Bürgermeister Luger

08.04.26, 12:01
Teilen

Paukenschlag im Untreue-Verfahren gegen Klaus Luger. Der ehemalige Linzer Bürgermeister muss doch vor Gericht. 

Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat die Diversion für den Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gekippt. Das berichtete "nachrichten.at" unter Berufung auf das Landesgericht Linz. Das zuständige OLG bestätigte auf APA-Anfrage lediglich eine Senatsentscheidung in dem Fall, will aber zum Inhalt erst etwas sagen, wenn diese den Parteien zugestellt ist.

Luger hatte 2017 im Auswahlverfahren für die künstlerische Geschäftsführung der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA und damit auch die Intendanz des Brucknerhauses seinem bevorzugten Bewerber, Dietmar Kerschbaum, vorab die Fragen der Hearingkommission zugespielt. Als durchsickerte, dass Kerschbaum die Fragen gekannt hatte, gab Luger ein Rechtsgutachten dazu in Auftrag - wissend, dass er selbst die undichte Stelle war. Das brachte ihm eine Anklage wegen Untreue ein. Das Gericht hatte den Prozess beendet, nachdem Luger im Rahmen einer Diversion eine Geldbuße von 20.000 Euro bezahlt hatte. Die Staatsanwaltschaft Linz hatte gegen die Einstellung des Verfahrens aber Beschwerde eingebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen