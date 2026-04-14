Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Sabitzer
© Getty

WM-Countdown

Fix: WM-Generalprobe steht – Das ist der letzte ÖFB-Gegner

14.04.26, 10:19
Teilen

Jetzt ist es fix: Der letzte Härtetest vor der WM steigt am 10. Juni in Los Angeles. 

Der finale Prüfstein vor der Weltmeisterschaft ist fix: Das ÖFB-Nationalteam trifft am 10. Juni im legendären Rose Bowl-Stadion in Los Angeles auf Guatemala (21 Uhr Ortszeit, ). Heißt: ÖFB-Fans daheim müssen den Wecker auf 6 Uhr morgens stellen.

Die Partie ist der letzte Test vor dem Turnierstart – nur einen Tag vor WM-Beginn (11. Juni). Zuvor bestreitet das Team von Ralf Rangnick am 1. Juni in Wien ein Testspiel gegen Tunesien. 

Fixer Fahrplan Richtung WM

Die heiße Phase beginnt schon Mitte Mai: Am 18. Mai wird der endgültige Kader bekanntgegeben, ab 27. Mai trainiert das Team in Wien-Aspern. Nach dem Tunesien-Spiel geht es am 4. Juni über Los Angeles ins WM-Quartier nach Santa Barbara.

In der Gruppenphase warten auf Österreich Jordanien (17. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (28. Juni). Der Test gegen Guatemala ist damit die letzte Standortbestimmung vor dem Turnierstart. 

1. Juni: Testspiel in Wien gegen Tunesien (20.45 Uhr)

1. Juni: Nennfrist für den endgültigen WM-Kader von bis zu 26 Spielern, darunter mindestens 3 Tormänner, an die FIFA

2. und 3. Juni: freie Tage für alle nominierten Spieler

4. Juni: Anreise von Wien via Los Angeles ins WM-Quartier nach Santa Barbara

10. Juni: Testspiel in Kalifornien gegen einen noch nicht bekannten Gegner aus Mittel- oder Südamerika

17. Juni: WM-Gruppenspiel in Santa Clara gegen Jordanien (6.00 Uhr)

22. Juni: WM-Gruppenspiel in Dallas gegen Argentinien (19.00 Uhr)

28. Juni: WM-Gruppenspiel in Kansas City gegen Algerien (4.00 Uhr)

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen