Fix: WM-Generalprobe steht – Das ist der letzte ÖFB-Gegner

Jetzt ist es fix: Der letzte Härtetest vor der WM steigt am 10. Juni in Los Angeles.
Der finale Prüfstein vor der Weltmeisterschaft ist fix: Das ÖFB-Nationalteam trifft am 10. Juni im legendären Rose Bowl-Stadion in Los Angeles auf Guatemala (21 Uhr Ortszeit, ). Heißt: ÖFB-Fans daheim müssen den Wecker auf 6 Uhr morgens stellen.
Die Partie ist der letzte Test vor dem Turnierstart – nur einen Tag vor WM-Beginn (11. Juni). Zuvor bestreitet das Team von Ralf Rangnick am 1. Juni in Wien ein Testspiel gegen Tunesien.
Fixer Fahrplan Richtung WM
Die heiße Phase beginnt schon Mitte Mai: Am 18. Mai wird der endgültige Kader bekanntgegeben, ab 27. Mai trainiert das Team in Wien-Aspern. Nach dem Tunesien-Spiel geht es am 4. Juni über Los Angeles ins WM-Quartier nach Santa Barbara.
In der Gruppenphase warten auf Österreich Jordanien (17. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (28. Juni). Der Test gegen Guatemala ist damit die letzte Standortbestimmung vor dem Turnierstart.
1. Juni: Testspiel in Wien gegen Tunesien (20.45 Uhr)
1. Juni: Nennfrist für den endgültigen WM-Kader von bis zu 26 Spielern, darunter mindestens 3 Tormänner, an die FIFA
2. und 3. Juni: freie Tage für alle nominierten Spieler
4. Juni: Anreise von Wien via Los Angeles ins WM-Quartier nach Santa Barbara
10. Juni: Testspiel in Kalifornien gegen einen noch nicht bekannten Gegner aus Mittel- oder Südamerika
17. Juni: WM-Gruppenspiel in Santa Clara gegen Jordanien (6.00 Uhr)
22. Juni: WM-Gruppenspiel in Dallas gegen Argentinien (19.00 Uhr)
28. Juni: WM-Gruppenspiel in Kansas City gegen Algerien (4.00 Uhr)