Barcelona kämpft in Madrid ums Überleben in der Königsklasse

Zeit für die Remontada! Wenn FC Barcelona am Dienstag (21 Uhr/live auf Sky) bei Atlético Madrid antritt, steht im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League alles im Zeichen der Aufholjagd.

Kaum ein Duell elektrisiert derzeit mehr. Bereits viermal trafen die beiden Schwergewichte in den letzten Wochen aufeinander – die Bilanz ist ausgeglichen. Doch das jüngste Kapitel ging klar an die Elf von Diego Simeone. Mit einem überraschenden 2:0-Auswärtssieg holten sich die Madrilenen eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel (im Sport24-Liveticker ab 21 Uhr). Allerdings profitierte Atlético dabei auch von einer Roten Karte für Barça, das über eine Halbzeit in Unterzahl agieren musste.

CL-Titel als Abschiedsgeschenk für Griezmann

Für Atlético ist die Königsklasse längst zur letzten großen Bühne geworden. Als Vierter in der Liga, mit über 20 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barcelona, spielt man national keine entscheidende Rolle mehr – umso stärker liegt der Fokus auf Europa. Auch, um Klub-Ikone Antoine Griezmann auf seiner Abschiedstour (Wechsel in die MLS im Sommer) noch einen großen Titel zu schenken.

Immer mehr in den Mittelpunkt rückt dabei Julián Álvarez.

Der Argentinier ist in Topform, traf im Hinspiel per Traum-Freistoß und steht in dieser Champions-League-Saison bereits bei neun Treffern – ein historischer Bestwert für Atlético. Nur Radamel Falcao war in einer Europacup-Saison noch erfolgreicher.

Defensive bleibt Barcelonas Achillesferse

Doch Barcelona reist mit Wucht an. Unter Hansi Flick überzeugt vor allem die Offensive, die regelmäßig für Torfestivals sorgt. In La Liga führen die Katalanen, träumen vom Titel – und auch in Europa soll nach elf Jahren endlich wieder der große Wurf gelingen.

Allerdings bleibt die Defensive die Achillesferse. Keine Mannschaft hat seit Beginn der letzten Saison in der Champions League mehr Gegentore kassiert als Barcelona (43). Zudem fehlt mit Raphinha ein wichtiger Offensivfaktor verletzt. Die Verantwortung liegt nun verstärkt bei Marcus Rashford.

Cup-Halbfinale macht Flick-Elf Mut

Hoffnung macht dennoch der Blick zurück: Im Halbfinale der Copa del Rey wurden die Katalanen nach einem 0:4 gegen Atlético bereits abgeschrieben – und kamen im Rückspiel mit einem 3:0-Sieg eindrucksvoll zurück. Zur Sensation fehlte am Ende jedoch ein einziges Tor. Genau dieses eine Tor soll diesmal fallen.