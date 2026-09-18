Leni Klum sorgt für Dirndl-Fauxpas beim Heidi-Fest

Eigentlich war Leni Klums blau-weiß kariertes Dirndl ein echter Hingucker. Doch ausgerechnet bei der Schuhwahl bewies die 22-Jährige einen äußerst eigenwilligen Geschmack: Zum Trachten-Look kombinierte sie blaue Schlumpf-Schlapfen – inklusive Socken.

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Beim großen Heidi-Fest stand nicht nur Gastgeberin Heidi Klum im Mittelpunkt. Auch ihre Tochter Leni Klum zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Das Model erschien in einem blau-weiß karierten Dirndl aus seiner eigenen "Sportalm x Leni"-Kollektion – und zeigte damit, wie modern Tracht aussehen kann. Zumindest bis der Blick nach unten wanderte.

Henry Samuel & Leni Klum © HeidiFest via Getty Images

Schlumpf-Schlapfen zum Designer-Dirndl

Statt Pumps, Ballerinas oder klassischen Trachtenschuhen trug Leni auffällige blaue Plüsch-Schlapfen im Schlumpf-Design. Farblich passten die kuriosen Schuhe tatsächlich erstaunlich gut zum Vichy-Karo ihres Dirndls. Eine äußerst seltsame Wahl blieben sie trotzdem.

Noch gewöhnungsbedürftiger wurde der Look durch die hellen Socken, die Leni in den offenen Schlapfen trug. Was vermutlich als bewusster Stilbruch gedacht war, wirkte auf dem roten Teppich eher wie ein spontaner Ausflug im Wohnzimmer-Outfit. Die klobigen Plüschschuhe nahmen dem ansonsten eleganten Dirndl jedenfalls einen großen Teil seiner Wirkung.

© Getty Images

Das Dirndl selbst überzeugte

Dabei hätte Lenis Trachten-Look durchaus das Zeug zum modischen Highlight gehabt. Das Ärmel-Dirndl kombinierte klassisches Vichy-Karo mit einer femininen Silhouette und einer hochwertigen Seidenschürze. Es stammt aus der gemeinsamen Kollektion des Models mit dem österreichischen Modehaus Sportalm.

Auch Pamela Reif, Kim Hnizdo und Emma Svenningson präsentierten beim Heidi-Fest Modelle aus Lenis Kollektion.

Während die Kollektion bei den prominenten Gästen eine ausgesprochen gute Figur machte, dürften Lenis Schlumpf-Schlapfen wohl der umstrittenste Trachten-Trend des Abends bleiben. Bequem waren sie mit Sicherheit – elegant allerdings eher nicht.