Royaler Glamour: Königin Máximas Töchter stehlen ihr die Show

Beim wichtigsten politischen und royalen Event der Niederlande drehte sich gestern alles um drei junge Damen: Kronprinzessin Amalia und ihre Schwestern Alexia und Ariane. Mit atemberaubenden Looks und mutigen Farben stahlen sie ihrer stilsicheren Mutter glatt die Show.

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Es ist wieder "Prinsjesdag" in den Niederlanden. Traditionell ist das der dritte Dienstag im September, an dem König Willem-Alexander das parlamentarische Sitzungsjahr eröffnet. Doch während der 59-jährige Monarch in der Königlichen Schouwburg die bedeutende Thronrede hielt, richteten sich die Blicke der Royal-Fans auf etwas ganz anderes: die spektakuläre Garderobe der Oranje-Damen. Und in diesem Jahr hat die nächste Generation das modische Zepter übernommen.

Königin Máxima tritt modisch in die zweite Reihe

Königin Maxima © Getty Images

Königin Máxima (55) ist weltweit für ihre farbenfrohen, extravaganten Outfits und ausladenden Hüte berühmt. Doch ausgerechnet am wichtigsten Tag des royalen Kalenders überraschte sie mit einem unerwartet minimalistischen Schwarz-Weiß-Look. Sie kombinierte einen eleganten weißen Seiden-Galarock, der sich schon seit 2006 in ihrem Kleiderschrank befindet, mit einer schlichten schwarzen Bluse. Auf einen dramatischen Hut verzichtete die Königin in diesem Jahr komplett und wählte stattdessen ein filigranes Haarteil. Es schien fast so, als wollte Máxima bewusst die modische Bühne für ihre drei Töchter freimachen, mit Erfolg.

Prinzessin Ariane überrascht im Kleid ihrer Mama

Prinzessin Ariane © Getty Images

Das Fashion-Highlight des Tages lieferte die Jüngste im Bunde: Prinzessin Ariane (19). Sie bewies, dass royale Eleganz und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen und plünderte kurzerhand das royale Archiv ihrer Mutter. Ariane strahlte in genau jenem bordeauxroten Traumkleid, das Königin Máxima bereits am Prinsjesdag 2019 trug. Das opulente Outfit, das unter anderem mit einem strassbesetzten Mini-Cape alle Blicke auf sich zog, wurde von Ariane mit einem voluminösen weinroten Haarband (ebenfalls von Mama geliehen) sowie farblich abgestimmten Handschuhen und einer Clutch abgerundet.

Prinzessin Alexia: Mutig und modern

Prinzessin Alexia © Getty Images

Prinzessin Alexia (21) bewies wie gewohnt ihr Händchen für Dramatik und Fashion. Sie glänzte in einer bodenlangen, blaugrünen Robe des Labels Reiss, die mit einer freien Schulterpartie und einem eleganten Cape-Detail für echtes Hollywood-Flair sorgte. Bei den Accessoires griff auch Ariane in Mamas Fundus: Den bordeauxroten Hut hatte sie sich von Königin Máxima geliehen. Zusammen mit einer burgunderroten Tasche der Marke COS balancierte Alexia gekonnt zwischen royaler Haute Couture und Streetstyle-Fashion.

Kronprinzessin Amalia: Souverän im olivgrünen Cape-Kleid

Prinzessin Amalia © Getty Images

Kronprinzessin Amalia (22) unterstrich ihre zukünftige Rolle als Königin mit einem majestätischen und zugleich jugendlichen Look. Sie wählte ein smaragd- bis olivgrünes Abendkleid der Designerin Rachel Gilbert. Der asymmetrische Schnitt und der weich fließende Cape-Ärmel unterstrichen ihre elegante Silhouette und machten den Look zu einem echten Hingucker. Statt des traditionellen Hutes entschied sich Amalia für ein seidig-goldenes Haarband, das wie eine moderne Tiara wirkte. Mit offen getragenem Haar und auffälligen goldenen Statement-Ohrringen verlieh sie dem formellen Event eine lässige Note.

Königin Máxima mag im Herzen die ewige "Fashion-Queen" der Niederlande bleiben, doch an diesem Prinsjesdag gehörte die modische Krone ganz eindeutig ihren Töchtern.