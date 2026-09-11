Prinzessin Dianas legendäres "Rachekleid" wird versteigert

Es ist wohl eines der berühmtesten Kleider der Welt. Das ikonische "Rachekleid" von Lady Di kommt unter den Hammer und es werden astronomische Summen erwartet.

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Es war der 29. Juni 1994, als die "Prinzessin der Herzen" der Welt den Atem raubte. Zu einer Vanity-Fair-Gala in der Londoner Serpentine Gallery erschien Prinzessin Diana in einem atemberaubenden, schulterfreien und hautengen schwarzen Seidenkleid. An genau diesem Abend passierte der große Skandal: Ihr damaliger Ehemann, der heutige König Charles, gestand vor einem Millionenpublikum im Fernsehen öffentlich seine Untreue ein.

Dianas Antwort? Keine Tränen, kein Rückzug. Stattdessen lieferte sie einen strahlenden Auftritt ab, der den Begriff des "Revenge Dress" (Rachekleid) prägte und zu einem der unvergesslichsten Momente der Popkultur wurde.

Ein Kleid, das Geschichte schrieb

Eigentlich hatte Diana das Kleid der griechischen Designerin Christina Stambolian bereits 1991 anfertigen lassen. Doch drei Jahre lang hing es ungetragen im Schrank, weil die Prinzessin es für eine royale Repräsentantin als "zu gewagt" empfand.

Als jedoch die TV-Beichte von Charles durchsickerte, änderte Diana in letzter Minute ihr geplantes, konservativeres Valentino-Outfit und griff bewusst zu diesem tief ausgeschnittenen Kleid. Gepaart mit rotem Nagellack, passendem Lippenstift und ihrem berühmten Saphir-Perlen-Choker wurde an diesem Abend ein historischer Fashion-Moment geboren. Das Kleid symbolisierte Stärke, Unabhängigkeit und das Zurückerobern ihrer eigenen Geschichte.

Prinzessin Diana © WireImage

Das Revenge Dress kommt wieder unter den Hammer

Für alle Royal-Fans gibt es nun tolle Neuigkeiten: Das berühmte Kleid kommt nach drei Jahrzehnten im Privatbesitz wieder auf den Markt. Am 9. Dezember 2026 wird das Luxus-Auktionshaus Sotheby’s das legendäre Stück in New York im Rahmen seiner "Luxury Week" versteigern.

Wer dieses einmalige Stück sein Eigen nennen möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen. Experten von Sotheby’s schätzen den Wert auf unglaubliche 150.000 bis 300.000 US-Dollar (ca. 130.000 bis 258.000 Euro). Zur Einordnung: Im Sommer 1997, wenige Wochen vor ihrem tragischen Tod, hatte Diana das Kleid auf Vorschlag von Prinz William selbst bei einer Wohltätigkeitsauktion für knapp 40.000 Pfund versteigert.

Welttournee für das Rachekleid

Revenge Dress © PA Images via Getty Images

Bevor der Hammer im Dezember in New York fällt, geht das Kleid auf eine Weltreise. Ab nächster Woche, vom 18. bis zum 24. September 2026, wird es in den Londoner Räumlichkeiten von Sotheby’s ausgestellt, bevor es in Hongkong und Genf Halt macht.

Dianas Geist der Nächstenliebe schwingt übrigens auch bei der kommenden Auktion mit. Ein Teil des Erlöses wird zugunsten der britischen NHS Lothian Charity zur Unterstützung des Royal Edinburgh Hospital gespendet. Zusätzlich zum Kleid erhält der Höchstbietende auch eine signierte Kopie des Original-Auktionskatalogs von 1997.

Wie Morgane Halimi, Mode-Chefin bei Sotheby's, zusammenfasst: „Es nimmt einen einzigartigen Platz in der Modegeschichte ein, weil es einen jener sehr seltenen Momente darstellt, in denen ein Kleidungsstück die Mode transzendiert und Teil der Kulturgeschichte wird.“