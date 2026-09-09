Grusel-Auftritt: Katie Price schockiert Fans mit verstörendem Look

Was ist denn mit Katie Price passiert? Bei den National Television Awards 2026 in der Londoner O2 Arena schockte die 48-Jährige am Dienstagabend mit stark geschwollenem Gesicht, blauen Flecken und einem bizarren Look.

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Kaum betrat Katie Price am Dienstagabend den roten Teppich der National Television Awards 2026, waren ihr die Blicke sicher. Doch statt für Glamour sorgte ihr Auftritt in London vor allem für Entsetzen. Hinter ihrem drastisch veränderten Look könnte eine erneute Schönheits-OP stecken.

Katie Price legt sich erneut unters Messer

Katie Price © Grant Buchanan/Dave Benett/Getty

Der Grund für das gruselige Erscheinungsbild der fünffachen Mutter: Nur 24 Stunden vor dem glamourösen TV-Event in London lag Katie Price noch im OP-Saal in Brüssel. Ihren 2,7 Millionen Followern auf Instagram gestand sie im Vorfeld, dass sie sich noch schnell neue Brustimplantate einsetzen und Filler ins Gesicht spritzen ließ.

Das Resultat der Last-Minute-Eingriffe? Ein extrem geschwollenes Gesicht und blutunterlaufene Flecken! "Ich sehe aus wie ein Hamster und es tut weh", gab sie ehrlich zu. Um ein dickes blaues Auge und die Schwellungen der frischen Operation zu kaschieren, setzte sie auf dickes Make-up, extrem dunklen, schwarzen Eyeliner und braunen Lipgloss.

Glam-Squad hat hingeschmissen

Passend zur Grusel-Optik lieferte Katie auch ein Styling, das für Stirnrunzeln sorgte: Sie trug nach hinten gegelte Haare im "Wet-Look", ein weißes Hemd, extrem knappe schwarze Spitzen-Hotpants und schwarze Strumpfhosen, abgerundet durch extrem hohe High Heels. Ein derart wilder Mix, dass er sogar für ihr eigenes Beauty-Team zu viel war! Wie Katie selbst verriet, kündigte ihr Glam-Squad kurz vor dem Event, weil sie sich weigerte, die von den Profis vorgeschlagenen Outfits zu tragen.

Tochter Princess rettet den roten Teppich

Princess Andre und Katie Price © Mike Marsland/WireImage

Der Kontrast auf dem Red Carpet hätte nicht größer sein können: Begleitet wurde Katie von ihrer 19-jährigen Tochter Princess Andre. Während die 48-jährige Katie im düsteren Gruftie-OP-Look für offene Münder sorgte, sah Princess in einem hellblauen, rüschenverzierten Cinderella-Kleid wie eine Märchenprinzessin aus. Kritiker im Netz warfen Katie vor, den großen Moment ihrer Tochter mit dem bizarren Ego-Auftritt absichtlich sabotiert und für eine äußerst unangenehme Situation gesorgt zu haben.

Drama nach der Blitz-Ehe

Hinter der dramatischen Fassade verbirgt sich aber offenbar echter Herzschmerz. Der Red-Carpet-Unfall war Katies erster großer öffentlicher Auftritt nach der Trennung von ihrem Ehemann Lee Andrews, den sie erst Anfang des Jahres 2026 geheiratet und kürzlich kurzerhand per WhatsApp abserviert haben soll. Angeblich befindet sich der TV-Star seither in einem absoluten "Selbstzerstörungsmodus", wilde Partynächte und nun diese radikale Blitz-Operation sprechen definitiv Bände.

Doch ob dieser gruselige OP-Look bei den NTA-Awards das erhoffte Trennungs-Revenge-Statement war, darf stark bezweifelt werden. Wir wünschen jedenfalls gute Besserung, für die Schwellungen und für die modische Entscheidung beim nächsten Event.