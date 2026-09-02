Madonna sieht plötzlich 30 Jahre jünger aus: Fans rätseln über neue Bilder

Ist sie es wirklich? Madonna sorgt im Netz einmal mehr für Staunen. Mit 68 Jahren zeigt sich die "Queen of Pop" völlig faltenfrei, mit niedlichen Sommersprossen und einem Teint, um den sie so manche 20-Jährige beneiden dürfte.

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Madonna hat im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere schon viele Transformationen durchgemacht, doch mit ihrem neuesten Look sorgt sie für ganz besonders viel Aufsehen. Die Musik-Ikone präsentierte sich kürzlich im Netz mit einem ultra-glatten, makellosen Teint und frechen Sommersprossen, die ihr Gesicht zieren. Von Falten oder den typischen Zeichen der Zeit? Keine Spur.

Madonna als 90er-Jahre-Bombshell

© Instagram/@madonna

Die 68-jährige Sängerin verblüffte ihre Fans mit neuen Fotos auf Instagram. Statt auf schweres Make-up oder dunkle Lippenstifte zu setzen, zeigte sich die Sängerin als strahlende 90er-Jahre-Blondine. Auf einer Nahaufnahme ihres Gesichts wirkte ihre Haut nahezu faltenfrei. Dazu kombinierte die Pop-Ikone blonde, toupiert wirkende Haare, dünne, gebleichte Augenbrauen, schwarzen Eyeliner und glänzende Lippen. Die Sommersprossen auf ihrer Nase verliehen dem Look einen zusätzlichen Retro-Touch. Wer das Bild sieht, muss zweimal hinschauen, um die Sängerin überhaupt zu erkennen.

Fans sind geteilter Meinung

© Instagram/@madonna

Kaum waren die Bilder online, entbrannten in den sozialen Netzwerken hitzige Diskussionen. Viele Kritiker sind sich sicher, dass hier ordentlich nachgeholfen wurde. "Ich liebe sie und unterstütze alles, was sie tut, um jung zu bleiben. Aber diese Fotos sind stark bearbeitet, vielleicht sogar mit Hilfe von KI", merkte ein User an. Manche warfen ihr vor, es mit Weichzeichnern und Beauty-Filtern zu übertreiben

Ihre treuen Fans ließen diese Kritik allerdings nicht einfach stehen. "Hört auf, sie zu haten!", forderte ein Verteidiger und erinnerte daran: "Sie steht mit 68 immer noch auf der Bühne und macht das, was sie liebt." Und überhaupt: Madonna hat selbst einmal treffend gefragt, ob man ab einem bestimmten Alter einfach unsichtbar werden soll.

Das Geheimnis hinter dem jugendlichen Glow

Ob gute Gene, gezielte Beauty-Eingriffe, hochwertige Kosmetik oder der beherzte Griff in die digitale Filter-Trickkiste: Was tatsächlich hinter Madonnas radikaler Verjüngungskur steckt, bleibt ihr persönliches Geheimnis. Eines steht jedoch fest: Die Pop-Ikone weiß genau, wie sie für Gesprächsstoff sorgt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht.